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Спорт / Спортивные сооружения
10 июня 2021, 15:37

На объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге уже потратили 34 миллиарда рублей

  Анна Митчина
Интерьеры Дворца водных видов спорта

Дворца водных видов спорта строят специально к Универсиаде. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург продолжает готовиться к проведению Универсиады-2023. Сегодня генподрядчик рассказал, сколько уже потрачено средств на строительство.

На пресс-конференции гендиректор группы "Синара" Михаил Ходорковский рассказал, на сколько экспертиза оценила стоимость строительства объектов Универсиады-2023.

"На сегодня экспертизой вышла цифра порядка 34 млрд рублей", - цитирует Михаила Ходоровского ТАСС.

Он пояснил, что стоимость может ещё вырасти до 36-37 млрд, когда они сдадут два оставшихся объекта — часть улично-дорожной сети и медицинский центр. 

"Синара-Девелопмент" является единственным подрядчиком Универсиады-2023, который будет строить все объекты спортивный игр. Сейчас уже сдана Академия волейбола. Также "Областная газета" показывала, как идёт строительство Дворца водных видов спорта.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Всего на подготовку и проведение студенческих спортивных игр планируют потратить 87 млрд рублей.

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Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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