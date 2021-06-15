В Екатеринбурге для тренировок перед Универсиадой выделили 17 площадок

В Екатеринбурге выбрали площадки для проведения тренировок перед Универсиадой-2023. В список вошли бассейны "Калининец", "Юность", стадион "Динамо", спорткомплекс "Олимпиец", Дворец самбо и другие объекты.
Для проведения тренировок во время Универсиады отобрали 17 объектов. Большая часть сейчас находится на реконструкции или капитальном ремонте.
В список вошли:
- международный выставочный центр "Екатеринбург Экспо" (1, 2, 3, 4 павильоны),
- спортивный комплекс игровых видов спорта УрФУ,
- легкоатлетический манеж УрФУ,
- бассейн "Юность",
- Дворец дзюдо в районе "Академическом",
- универсальный спортивный комплекс "Олимпиец",
- футбольное тренировочное поле стадиона "Калининец",
- легкоатлетический стадион "Динамо",
- плавательный бассейн "Калининец",
- Дворец водных видов спорта,
- спортивный блок Екатеринбургского института физической культуры УрФУ,
- спортивный футбольный центр "Уральская футбольная академия",
- Центр художественной и эстетической гимнастики,
- физкультурно-оздоровительный комплекс "Соболь",
- Дворец самбо в Верхней Пышме,
- тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками,
- стадион "Екатеринбург-Арена.
"В апреле-мае 2023 года планируется передача объектов в пользование АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" для их адаптации к проведению Игр", - рассказал ТАСС со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.
Там пройдут тренировки по регби, боксу, художественной гимнастике, плаванию, волейболу, теннису и другим видам спорта.
Культурную программу во время студенческих игр организуют в Екатеринбургском ТЮЗе и культурно-выставочный комплексе "Синара-центр". А в Историческом сквере города разместят тематический парк Универсиады.
Напомним, на прошлой неделе гендиректор группы "Синара" Михаил Ходорковский рассказал, что на строительство объектов Универсиады уже потрачено 34 млрд рублей.
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