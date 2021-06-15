В Екатеринбурге для тренировок перед Универсиадой выделили 17 площадок

Площадки будут использовать для тренировки спортсменов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выбрали площадки для проведения тренировок перед Универсиадой-2023. В список вошли бассейны "Калининец", "Юность", стадион "Динамо", спорткомплекс "Олимпиец", Дворец самбо и другие объекты.

Для проведения тренировок во время Универсиады отобрали 17 объектов. Большая часть сейчас находится на реконструкции или капитальном ремонте.

В список вошли:

"В апреле-мае 2023 года планируется передача объектов в пользование АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" для их адаптации к проведению Игр", - рассказал ТАСС со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.

Там пройдут тренировки по регби, боксу, художественной гимнастике, плаванию, волейболу, теннису и другим видам спорта.

Культурную программу во время студенческих игр организуют в Екатеринбургском ТЮЗе и культурно-выставочный комплексе "Синара-центр". А в Историческом сквере города разместят тематический парк Универсиады.

Напомним, на прошлой неделе гендиректор группы "Синара" Михаил Ходорковский рассказал, что на строительство объектов Универсиады уже потрачено 34 млрд рублей.

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