Что делать первоуральским ветеранам без бассейна?

Реконструкция бассейна должна быть завершена к весне 2023 года. Фото: Галина Соловьева

Пенсионер из Первоуральска Василий Никитич Осташевский обратился в редакцию «Областной газеты».

«Прочитал в «Областной газете» статью о строительстве Дворца водных видов спорта в Деревне Универсиады, и у меня возник вопрос. Летом прошлого года для подготовки к летней Универсиаде 2023 года был закрыт на реконструкцию Дворец водных видов спорта в Первоуральске. В результате мы, восемнадцать пенсионеров, лишились возможности посещать занятия в группе здоровья.

Хочу узнать – ведутся ли сейчас какие-то работы по реконструкции ДВВС в Первоуральске? Или, если сейчас уже строится такой дворец в Екатеринбурге, то первоуральский уже не нужен для проведения Универсиады? Тогда почему мы не имеем возможности заниматься?

Когда планируется открыть ДВВС в Первоуральске и где мы можем заниматься во время реконструкции?»

Давайте попробуем разобраться, что к чему. Дворец водных видов спорта в Первоуральске фактически не работает с 20 марта 2020 года. Сначала его закрыли на ковидный карантин, а в июне появилась информация о том, что это спортсооружение закрывается на реконструкцию, поскольку в нём пройдут соревнования Всемирных студенческих игр по водному поло.

Но поскольку никаких изменений со зданием с тех пор не произошло, у первоуральцев время от времени и возникает резонный вопрос – а не была ли годичной давности информация ложной тревогой? И не будет ли на самом деле в бассейне никакой реконструкции, раз до сих пор она не началась?

До недавнего времени бассейн, построенный в 1987 году, принадлежал Новотрубному заводу, но в 2019 году был выкуплен у предприятия городом. Согласно данным Единой информационной системы госзакупок – за 70 миллионов рублей. После того как спортсооружение вошло в перечень объектов летней Универсиады 2023 года, его передали уже в областную собственность, так что о судьбе здания лучше всего осведомлены в региональном спортивном ведомстве.

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области нам ответили следующее:

«В рамках проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года Дворец водных видов спорта (расположенный по адресу: город Первоуральск, проспект Ильича, 2 а) планируется использовать для проведения соревнований по водному поло.

Управление капитального строительства Свердловской области ведёт работы по проектированию и реконструкции объекта с целью его приведения в соответствие c требованиями Международной федерации студенческого спорта. Заключён государственный контракт на проектно-изыскательские работы. В настоящее время проектно-сметная документация разработана, проходит государственную экспертизу. Строительные работы будут идти в период с III квартала 2021 года по I квартал 2023 года.

Реконструкцией предусмотрено увеличение зрительских трибун с 390 до 600 мест в существующем здании бассейна с чашей размерами 50 х21 метров, увеличение раздевалок, тренерских и административных помещений, а также строительство нового здания с чашей бассейна размерами 36 х25 метров и зрительскими трибунами на 1000 мест (именно здесь пройдут соревнования по водному поло в рамках Универсиады 2023 года. – Прим. «ОГ»)».

Существенный момент – после окончания Универсиады Дворец водных видов спорта будет возвращён в муниципальную собственность, и город получит современный бассейн, в котором смогут заниматься первоуральцы.

Теперь вторая часть вопроса – а где, собственно, могут заниматься первоуральские ветераны, пока бассейн реконструируется?

На наш запрос в администрацию Первоуральска пришёл подробный ответ за подписью заместителя главы по управлению социальной сферы Любови Васильевой:

«После снятия ограничений, связанных с риском распространения новой коронавирусной инфекции, на территории городского округа Первоуральск (апрель 2021 года) по обращению представителя группы ветеранов, ранее занимающихся в ДВВС, на базе муниципального учреждения ПМБУ ФКиС «Старт» в Доме спорта спортивного комплекса «Уральский трубник» выделено время для занятий волейболом на безвозмездной основе (один раз в неделю).

Также в учреждении ПМБУ ФКиС «Старт» на бесплатной основе проводятся занятия для людей пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных группах: общей физической подготовки и волейбола.

Кроме этого, на территории городского округа Первоуральск располагаются спортивные объекты различной формы собственности, в которых также имеются плавательные бассейны – спортивный комплекс «Динур», санаторий «Соколиный Камень», ФОК «Гагаринский».

Вопрос, правда, был про бассейн, а не про волейбол, что не совсем одно и то же. Да и предлагать пожилым людям санаторий «Соколиный Камень», находящийся почти в 30 километрах от Первоуральска, вряд ли хорошая идея. Спорткомплекс «Динур» гораздо ближе, но даже символическая для работающего человека плата многим пенсионерам будет не по карману. В конце концов, эти люди заслужили повышенное внимание к себе.

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