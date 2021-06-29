В качканарском посёлке будут новые скейт-парк и тренажёрная площадка

В Валериановске 330 детей, поэтому спортивные площадки в посёлке никогда не пустуют Фото: сайт клуба Лидер

Умению администрации и жителей качканарского посёлка Валериановск привлекать средства из различных источников могут поучиться другие свердловские сельские территории. Валериановцы выигрывают областные конкурсы и гранты частных компаний, получают солидные деньги из городского бюджета и вкладываются лично. В этом году в посёлке потратят миллионы рублей на создание условий для спорта и активного отдыха.

В прошлом году Валериановск, где проживают 2146 человек, стал победителем областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Жители решили потратить призовой фонд – 560 тысяч рублей – на строительство скейт-парка. Однако денег оказалось недостаточно.

– Всего на запланированный объект нам нужно было 2 млн рублей. Мы заявились на грант компании «ЕВРАЗ» и выиграли в конкурсе социальных проектов 300 тысяч рублей. Остальные средства выделил местный бюджет. Вскоре начнём строительные работы, – пояснил начальник управления делами посёлка Валериановск Александр Бобров.

Нынче у валериановцев новая радость. Посёлок стал победителем конкурса инициативного бюджетирования, который проводит правительство Свердловской области. Комиссии понравилась заявка инициативной группы на строительство площадки для занятий уличной гимнастикой. Из бюджета поступит чуть более половины требуемой для строительства суммы – 788 тысяч рублей. Остальное жители посёлка опять решили собрать всем миром.

– Если инициативу жителей поддержала область, то софинансирование из городского бюджета им гарантировано, – сообщил председатель Качканарской думы Юрий Бячков, – в данном случае выделено около 604 тысяч рублей.

Коммерческие организации внесли 251,5 тысячи рублей. На долю жителей приходится 2 процента от общих затрат. Эти 33,6 тысячи рублей собирают общественники. Люди приносят деньги в библиотеку, клубы «Лидер» и «Горняк».

– Свои средства вложили более ста жителей посёлка. Нужная сумма практически собрана. На днях мы закрываем сбор, – рассказала участница инициативной группы Евгения Назарова.

Это уже не первый опыт удачного участия жителей Валериановска в конкурсе инициативного бюджетирования. В 2019 году по этой схеме были собраны средства на обновление спортивно-игровой площадки на улице Кирова.

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