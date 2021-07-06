Уральский бизнес поможет построить объекты Деревни Универсиады-2023

Стороны также договорились о развитии инфраструктуры спортивной Деревни. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с представителями бизнеса и дирекции «Универсиады-2023» о подготовке ко всемирным студенческим играм. Оно было заключено 6 июля на стенде Свердловской области на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021.

Под документом поставили подписи Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, гендиректор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов и президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский.

Соглашение предусматривает обеспечение финансирования строительства объектов Деревни Универсиады-2023 в районе Новокольцовский, а также развитие инфраструктуры этой территории. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Ожидается, что сегодня объекты презентуют министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Он заложит первый камень нового жилового района Екатеринбурга - Новокольцовский.

В начале июня гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский рассказал, на сколько экспертиза оценила стоимость строительства объектов Универсиады-2023.

По его словам, в начале лета сумма затрат составила порядка 34 млрд рублей. Он пояснил, что стоимость может ещё вырасти до 36-37 млрд, когда они сдадут два оставшихся объекта — часть улично-дорожной сети и медицинский центр.

«Синара-Девелопмент» является единственным подрядчиком Универсиады-2023, который будет строить все объекты спортивных игр. Сейчас уже сдана Академия волейбола. Также «Областная газета» показывала, как идёт строительство Дворца водных видов спорта. Всего на подготовку и проведение студенческих спортивных игр планируют потратить 87 млрд рублей.