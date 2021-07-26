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26 июля 2021, 07:15

В Екатеринбурге построят новые объекты для развития стрельбы из лука

Ксения Перова

Серебряные медали 25 июля завоевали российские лучницы Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова. Фото: Павел Ворожцов

После известия о том, что уральская лучница Ксения Перова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в командных соревнованиях свердловские власти рассказали о строительстве новых объектов для развития этого вида спорта. Соревнования после Универсиады-2023 планируют проводить на спорткомплексе Уралмаш.

"У нас идёт проектирование объекта для лучного спорта на Московском тракте, там, где у нас будет спортивный кластер. И есть в том числе на Химмаше проект, связанный с лучным центром. Есть предложения, чтобы соревнования по этому виду спорта после Универсиады-2023 в Екатеринбурге проводились на спорткомплексе Уралмаш - на базе Уральской футбольной академии", - пишет ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Серебряные медали 25 июля завоевали российские лучницы Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова. В финале они уступили сборной Южной Кореи.

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Досье "ОГ"

Ксения Перова родилась 8 февраля 1989 года в Воткинске (Удмуртия). В детстве переехала с родителями в Лесной, где с десяти лет и начала заниматься стрельбой из лука под присмотром заслуженного тренера России Станислава Попова. Заслуженный мастер спорта.

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Областная газета Свердловской области

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