В Краснотурьинске начали вырубать деревья под будущую лыжероллерную трассу

Строительство спортивного объекта обойдётся почти в 38 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснотурьинского ГО

В Краснотурьинске на территории лыжной базы спортивной школы олимпийского резерва начались вырубка деревьев и корчевание пней, а также расчистка придорожной полосы от кустарника и мелколесья. Данные работы являются подготовкой к строительству новой лыжероллерной трассы.

Протяжённость лыжероллерной трассы составит 2 133 метра, а ширина – четыре метра. С каждой стороны от трассы предусмотрены полосы для перемещения тренеров, сервисёров и судей. Ширина этих дорожек по одному метру. Стартовая площадка будет расположена на лыжной базе, а трасса протянется до района за Краснотурьинским колледжем искусств. Размеры стадиона при трассе составят 73 на 105 метров.

Новый спортивный объект обойдётся почти в 38 миллионов рублей. Строительные работы выполняет местная компания «СпецСтрой-Холдинг». Как рассказали в пресс-службе администрации Краснотурьинска, проект будет реализован в несколько этапов. До конца текущего года планируется завершить все подготовительные работы (валка деревьев и корчевание пней, вырубка кустарника).

В будущем году строители обустроят земляное полотно трассы и стадиона, уложат дорожную одежду трассы и стадиона, а также устроят и укрепят обочины. Далее будет нанесена разметка. Согласно контрактной документации, строительство должно завершиться до 30 сентября 2022 года. Гарантия на возведенный объект составит 5 лет.

Долгожданная для горожан трасса позволит лыжникам комфортно и безопасно тренироваться и участвовать в соревнованиях в любое время года.

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