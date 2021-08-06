Почему биатлонный комплекс не прошёл государственную экспертизу

Жёлтым цветом обведена нынешняя территория базы «Динамо», а красным – место для нового центра. На новых 51,5 гектара (для сравнения – это почти 72 футбольных поля) разместится трасса, стрельбище, трибуны, парковка. Фото: Данные сервиса Яндекс.Карты

Проект многофункционального биатлонного комплекса, который планируется построить в окрестностях Екатеринбурга, с первой попытки не прошёл государственную экспертизу.

На сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 4 августа появилась неутешительная резолюция: «отрицательное заключение».

— Это вполне рабочая практика, когда проект не с первого раза проходит экспертизу, – прокомментировал ситуацию министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. – В ближайшее время доработанная с учётом пожеланий экспертов проектная документация будет направлена на повторное рассмотрение.

Впервые идея построить на 12-м километре Московского тракта биатлонный комплекс была высказана в феврале 2018 года, когда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с группой известных уральских биатлонистов посетил некогда знаменитую свердловскую базу «Динамо», которая нуждалась в серьёзной реконструкции. Со временем первоначальный замысел трансформировался в масштабный и сложный спортивный объект, аналогов которому нет в России – здесь должны быть не только лыжные трассы и стрельбище, но и бассейн, гостиница, тренировочный центр.

Ещё до начала строительства стали возникать проблемы. Началось с того, что по соседству с территорией комплекса были обнаружены массовые захоронения жертв репрессий, но дополнительные обследования позволили убедиться, что на предполагаемом месте строительства будущего спортивного объекта захоронений нет.

О том, какие на этот раз возникли проблемы, официальных комментариев «Областной газете» получить не удалось. Но по той информации, которую мы всё-таки раздобыли, поводом для экспертов дать отрицательное заключение стали возражения экологических активистов.

Действительно, ещё в конце 2020 года появлялись сообщения о том, что есть противники решения областных властей вывести участок земли в центре Московского лесопарка из категории особо охраняемой природной зоны. На территории лесопарка сложилась уникальная экосистема, в которую включены краснокнижные растения (прострел уральский и дикая орхидея неоттианта клобучковая) и животные (сибирский углозуб).

По нашей информации, у застройщика (а это Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области) есть понимание того, как достичь компромисса с оппонентами. «Областная газета» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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