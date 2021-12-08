Темы дня

Спорт / Спортивные сооружения
8 декабря 2021, 17:00

В Сысерти открыли Ледовый центр имени Виктора Кутергина

Пост Евгения Куйвашева

Ледовый центр построили за два года. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

В Сысерти открыли новый ледовый центр. Он будет носить имя хоккеиста, чемпиона СССР, сысертчанина Виктора Кутергина.

Об этом рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первыми на новый лёд вышли юные хоккеисты и фигуристы.

"Вместе с Андреем Козицыным мы когда-то вместо первого камня вбросили здесь в фундамент будущего центра шайбы - на счастье. Проект оказался непростым, но всё сбылось. Теперь в Сысерти есть своя крытая ледовая арена. Заниматься здесь смогут все - и взрослые, и дети", - написал глава региона.

Он отметил, что для спортсменов из дальних посёлков местные власти должны организовать автобусный маршрут.

Здание площадью 3,9 тыс. кв. метров состоит из крытого катка с трибунами на 250 зрителей. Здесь построены тренажёрный и гимнастический залы. Для любителей покататься в центре по вечерам будет работать прокат инвентаря.

Напомним, закладка символической шайбы в фундамент ледового центра состоялась в декабре 2019 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.12.2021, 18:41 / Общество
Десяти педагогам дополнительного образования присуждены премии губернатора Свердловской области
08.12.2021, 18:23 / Экономика
Правительство России выделит 12 миллиардов на повышение зарплат бюджетников
08.12.2021, 18:00 / Общество
Симпл-димпл возглавил подборку самых популярных поисковых запросов в России в 2021 году
08.12.2021, 17:37 / Общество
На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение
08.12.2021, 17:17 / Общество
Полицейским в России разрешили досматривать подозрительных граждан и вскрывать автомобили