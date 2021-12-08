В Сысерти открыли Ледовый центр имени Виктора Кутергина

Ледовый центр построили за два года. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

В Сысерти открыли новый ледовый центр. Он будет носить имя хоккеиста, чемпиона СССР, сысертчанина Виктора Кутергина.

Об этом рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первыми на новый лёд вышли юные хоккеисты и фигуристы.

"Вместе с Андреем Козицыным мы когда-то вместо первого камня вбросили здесь в фундамент будущего центра шайбы - на счастье. Проект оказался непростым, но всё сбылось. Теперь в Сысерти есть своя крытая ледовая арена. Заниматься здесь смогут все - и взрослые, и дети", - написал глава региона.

Он отметил, что для спортсменов из дальних посёлков местные власти должны организовать автобусный маршрут.

Здание площадью 3,9 тыс. кв. метров состоит из крытого катка с трибунами на 250 зрителей. Здесь построены тренажёрный и гимнастический залы. Для любителей покататься в центре по вечерам будет работать прокат инвентаря.

Напомним, закладка символической шайбы в фундамент ледового центра состоялась в декабре 2019 года.