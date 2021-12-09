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9 декабря 2021, 15:41

Власти Екатеринбурга объяснили засыпку льда песком на химмашевском стадионе

коньки

Открыть ледовое поле планируется 15 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Екатеринбурга объяснили, почему во время заливки катка стадион в химмашевском парке засыпали песком. Ранее в Интернете появилась информация, что это связано с приездом важных гостей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, часть поверхности катка была отсыпана отсевом для безопасности технического персонала. Сейчас отсев убран, подготовка льда находится в завершающей стадии. Открыть ледовое поле планируется 15 декабря.

"Информация о том, что выход на лёд катка в парке "Химмаш" засыпан песком в связи с возможным приездом каких-либо гостей, не соответствует действительности. Кроме того, проведение таких визитов не планировалось", - говорится в сообщении.

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Областная газета Свердловской области

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