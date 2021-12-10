Легкоатлеты в Екатеринбурге попросили построить для них крытый манеж

Манеж УрФУ в ближайшее время закроется на реконструкцию. Фото: Павел Ворожцов

В гордуме Екатеринбурга обсудили возможность создания ещё одной крытой легкоатлетической базы. С таким вопросом к депутатам обратились легкоатлеты. Председатель городской думы Игорь Володин пообещал обсудить это с мэром Алексеем Орловым.

Бегуны пожаловались на то, что зимой этот вид спорта становится недоступным из-за погодных условий, а выбор закрытых площадок невелик. Кроме того, им не хватает участка для занятий в центре города. Они бегают на дистанцию 6 км по Плотинке. На набережной, по мнению легкоатлетов, необходимо выделить дорожку для бега вдоль Исети.

Вопросы обсуждались на личной встрече со спикером гордумы и депутатом Константином Киселёвым после награждения тренера по лёгкой атлетике, мастера спорта Олега Харитонова и призёра международных марафонов Александры Морозовой почётными грамотами.

"В городе всего три легкоатлетических крытых манежа, и все они недостаточно большие. При этом на зимнем стадионе "Уралмаш" одновременно занимаются не только легкоатлеты, но и футболисты, манеж УрФУ скоро закрывается на реконструкцию, а в СК "Луч" платный вход. Легкоатлетическое движение должно развиваться, поэтому мы будем заниматься этой проблемой", – приводит пресс-служба гордумы слова Игоря Володина.

Олег Харитонов на встрече рассказал, что легкоатлеты мечтают о большом манеже и беговой дорожке длиной 400 метров. В качестве примера он привёл манежи в городах Якутск и Казань.

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