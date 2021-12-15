Евгений Куйвашев проверил стройку объектов Универсиады в Академическом

Дворец дзюдо в Академическом должны сдать в 2022 году. Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил стройку объектов Универсиады-2023 в Академическом. Об этом глава региона рассказал в Instagram.

"К играм здесь будут Дворец дзюдо и 12 новых открытых кортов в академии тенниса. Хороший спортивный кластер", - отметил он. Евгений Куйвашев так же заявил, что за ходом работ установлен ежедневный контроль.

Напомним, Дворец дзюдо будет представлять собой трёхэтажное здание площадью 15,6 тыс. "квадратов". На первом этаже разместится в том числе паркинг. На втором - соревновательный и тренировочный залы, раздевалки и тренерские комнаты. На третьем - тренажёрный зал и вход на зрительские трибуны на 2,5 тыс. мест. Объект будет выполнен в японском стиле. На строительство потратят 1 млрд 93 млн 718 тыс. рублей.

Интересно, что о строительстве Дворца дзюдо речь идёт уже давно: первые разговоры появились ещё в 2017 году. Однако из-за проведения чемпионата мира по футболу стройку пришлось отложить. Сейчас по плану объект должны сдать в конце 2022 года, после чего его протестируют. А в 2023 году он примет соревнования в рамках Универсиады.

Медали Универсиады 2023 года будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе "Екатеринбург Арена".

Ранее "Областная газета" писала, что в состав организационного комитета по подготовке ко Всемирной летней Универсиаде-2023 включили телеведущую и замгендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тину Канделаки. При этом из состава исключили экс-мэра столицы Урала Александра Высокинского.