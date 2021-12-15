В Екатеринбурге открыли круглогодичный центр для пляжного волейбола

В новом спортивном центре ждут профессионалов и любителей. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Екатеринбурге открыли спортивный игровой центр для круглогодичных занятий по пляжному и классическому волейболу. Там планируется проводить региональные, всероссийские и международные соревнования.

На месте побывала фотокорреспондент "Областной газеты" Галина Соловьёва. Показываем и рассказываем о новом спортивном месте.

Фото: Галина Соловьёва

Специализированный спортивный объект площадью 2600 кв. метров расположен ТРК "КомсоМОЛЛ". На базе "Honey Volley Park" размещены шесть волейбольных площадок – по три для пляжного (чтобы покрыть почти 800 кв. метров пляжной зоны, было привезено более 400 тонн речного песка мелкой фракции) и классического волейбола, а также зона персональных тренировок.

Фото: Галина Соловьёва

По данным департамента информполитики Свердловской области, центр спроектирован с учётом требований, необходимых для его включения во Всероссийский реестр объектов спорта, а также организации турниров регионального и федерального уровня по волейболу, пляжному футболу, пляжному теннису и другим видам спорта.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Известно, что на территории нового спортобъекта могут тренироваться и играть профессионалы и любители. Тренировки проводят титулованные тренеры, кандидаты в мастера спорта и победители турниров российского и международного уровня.