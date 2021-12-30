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30 декабря 2021, 13:35

Главгосэкспертиза одобрила смету капремонта спорткомплекса УрФУ

баскетбол

Капремонт будет проходить в рамках подготовки к Универсиаде-2023. Фото: Галина Соловьёва.

Главгосэкспертиза России проверила смету на капремонт комплекса игровых видов спорта Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Выдано положительное заключение.

По данным сайта Главгосэкспертизы, в числе запланированных работ: ремонт кровли, перепланировка помещений, замена инженерных сетей и систем, благоустройство территории и прочее. Капремонт будет проходить в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

Отмечается, что финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО "Группа А028".

В построенном в 2009 году здании спорткомплекса расположены два спортивных зала для игры в баскетбол.

Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице открыли круглогодичный центр для пляжного волейбола.

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