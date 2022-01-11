Мэр Берёзовского ГО предложил обсудить схему движения велосипедистов на «Тропе здоровья»

Новая схема движения для велосипедистов. Фото: пресс-служба администрации Берёзовского ГО

На «Тропе здоровья» в Берёзовском могут изменить схему движения для велосипедов. Обсудить этот вопрос предложил глава городского округа.

На личной странице в Instagram он рассказал, что к нему с инициативой изменить направление движения на велодорожке обратилась группа березовчан. А именно, как следует из опубликованного обращения, тренеры спортивных секций.

«Знаю, что каждый раз те или иные решения по теме велодорожки и "Тропы здоровья" вызывают самые бурные реакции у наших жителей, поэтому приглашаю к диалогу. Что скажете, земляки?», — говорится в сообщении. В своём посте он также опубликовал новую схему движения.

Напомним, велодорожку протяжённостью пять километров на «Тропе здоровья» открыли осенью 2019 года.