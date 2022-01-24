"Гора Белая" снова вошла в топ-10 лучших курортов для сноубординга

Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса. Фото: Александр Исаков

"Гора Белая" под Нижним Тагилом снова вошла в десятку самых лучших российских курортов для сноубординга. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат" на основе онлайн-опроса 50 тысяч посетителей портала.

Как и в прошлом году лучшими горнолыжными курортами признаны "Роза Хутор" в горах Сочи и "Шерегеш" в Кемеровской области. Первый из них в новогодние праздники посетили 270 тысяч туристов.

По итогам интернет-голосования за курорты "Гора Белая" в Свердловской области и "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске было отдано по 3 % голосов. Их обошли также кластеры "Эльбрус", "Белокуриха" (Алтайский край), "Абзаково" (Башкортостан), "Большой Вудъявр" (Хибины, Мурманская область), "Сорочаны" (Московская область) и "Бобровый Лог" (Красноярск).

Напомним, что "Гора Белая" входила в рейтинг "ТурСтата" и в прошлом году.

В 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил планы по преобразованию горнолыжного комплекса в туристский центр уровня сочинской "Красной Поляны". Поставлены амбициозные задачи: довести число посещений "Горы Белой" до миллиона гостей в год, построить там горнолыжную деревню и искусственный водоём. К 2028 году курорт должен стать центром уральского туризма.

Читайте также:

Гид по горнолыжным комплексам Свердловской области.

Сотни горнолыжников осветили ночью гору Уктус в Екатеринбурге.