Сдаточный год. Строительство деревни Универсиады уже выполнено на 60 процентов

Продолжается также работа по установке фасадных конструкций Дворца водных видов спорта. Монтаж панелей по правой стороне завершён, а по левой выполнен на 98 процентов. Ведутся работы по остеклению. Фото: Алексей Кунилов

Универсиада откроется в Екатеринбурге 8 августа 2023 года. Строительство объектов для проведения Студенческих игр продолжается, в том числе в важнейшем инфраструктурном центре – Деревне Универсиады в Новокольцовском районе. Корреспондент «Облгазеты» Пётр Кабанов оценил степень готовности.

Журналистов возили на большой тур по стройке в марте прошлого года. И сейчас, преодолев все кордоны охраны, которых на территории строительной площадки множество, рискуешь не узнать место. Деревня Универсиады растёт.

– В своевременной готовности объектов у нас как не было сомнений, так и нет, – сказал генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. – Этот год – «сдаточный», то есть именно в 2022 году будут сданы первые объекты. Это корпусы общежитий, обводной канал коллектора и так далее.

Среди лабиринтов зданий передвигаемся на автобусе. Общая площадь застройки составляет более 30 гектаров. Тут, напомним, кроме самих общежитий (пять комплексов) также разместятся Дворец водных видов спорта, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, медицинский и общественный центры.

В последний, к слову, пустили впервые. Он будет предназначаться для решения организационных задач и для обслуживания делегаций. Главная его часть – манеж-трансформер, который во время Универсиады станет фудкортом, а уже после студенческих Игр сможет принимать спортивные мероприятия. Питаться во время Игр смогут единовременно 600 человек, готовка будет осуществляться круглосуточно. Любопытный факт: из-за этого в общежитиях не будут подключать мини-кухни, которые есть в каждом блоке.

Уже после студенческих соревнований на месте фудкорта будут собраны трибуны на 450 мест. Также в этом здании в будущем появятся электронная библиотека и универсальный зал для конференций. А ещё общественный центр. Это первое, что увидят на Универсиаде иностранные журналисты, – именно тут будут выдавать аккредитации.

Кардинальные изменения произошли с Дворцом водных видов спорта – одним из самых важных и, следовательно, дорогостоящих объектов Всемирных студенческих игр. Если год назад мы увидели лишь «скелет», смонтированный из 4900 тонн металлоконструкций, то сейчас уже завершены монолитные конструкции бассейнов (в том числе прыжкового), монтаж сборных трибун, продолжается черновая отделка. Это, конечно, только видимая глазу часть. Остальная техническая «начинка» Дворца водных видов спорта также в работе.

– Всё идёт по графику. Сомнений нет. Реализация физических объёмов строительства составляет около 60 процентов, – рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, побывавший с визитом на объекте. – Именно на Деревню Универсиады приходится около половины всех инвестиций, запланированных на проведение мероприятия. Дворец водных видов спорта станет уникальным объектом для России. Здесь с юного возраста предстоит воспитываться будущим спортсменам, будут проводиться соревнования общероссийского и международного уровня. Всё это, конечно же, принесёт нам увеличение турпотока, инвестиции в сферу гостеприимства. Кроме того, к Универсиаде реконструируются уже существующие спортивные объекты. После Всемирных студенческих игр жители Верхней Пышмы, Первоуральска и Екатеринбурга смогут пользоваться современной спортивной инфраструктурой.

Фото: Алексей Кунилов

Во Дворце водных видов спорта уже смонтированы чаши трёх профессиональных бассейнов. Вышек предусмотрено восемь. На трибунах смогут присутствовать 5289 человек. Стоимость объекта – 13,5 млрд рублей.

– Срок сдачи – апрель 2023 года. На сегодняшний день дворец готов на 55 процентов. Пробный оборот воды уже начнётся через месяц, – добавил замгенерального директора «Синары-Девелопмент» по проекту «Универсиада» Данил Значков.

В общежитиях, год назад зиявших пустыми чёрными рамами, теперь показывают, как будут устроены комнаты для спортсменов. Они по 17 и 24 квадратных метра. Селить будут по-разному: кто-то будет жить один, будут также «двушки» и даже «трёшки». Пять комплексов должны разметить около 11 000 участников и гостей Универсиады. Уже после их переоборудуют для студентов УрФУ.

Как рассказал «Облгазете» Тимур Уфимцев, для строительства задействовано почти 1500 человек, а также около 150 единиц техники.

Фото: Алексей Кунилов

В тему Делегация Международной федерации студенческого спорта (FISU) посетит Екатеринбург 13–17 февраля с инспекционным визитом. Представители FISU оценят уровень готовности города к проведению Универсиады-2023. В столицу Урала прибудут вице-президент федерации Мариана Дымальски, главный секретарь FISU Эрик Сайнтронд и директор департамента летних Игр Марк Ванденплас. Основной целью их визита станет осмотр объектов, строящихся к предстоящим соревнованиям. Кроме того, они посетят места проведения Всемирной конференции FISU и выставки Игр. Также в планах провести семинар, на котором члены международной федерации поделятся с сотрудниками дирекции своим опытом в области дальнейшего управления объектами инфраструктуры Универсиады.

Опубликовано в №23 от 09.02.2022