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15 февраля 2022, 15:53

Инспекторы ФИСУ осмотрели строящиеся объекты Универсиады-2023

Инспекторы ФИСУ осмотрели строящиеся объекты Универсиады-2023

Визит делегации в столицу Урала продлится до 17 февраля. Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр

Вице-президент ФИСУ Мариан Дымальски и менеджер департамента летних игр Брайан Каррер побывали в будущей деревне Универсиады в Екатеринбурге. Они проверили условия проживания спортсменов, которые приедут на соревнования уже в следующем году.

Инспекторы ФИСУ осмотрели здание общественного центра, где будут зоны для приветствия, аккредитации и работы делегаций, а также одно из общежитий. Они отметили, что нормы и стандарты комфортного проживания соблюдаются чётко, сообщили в пресс-службе Всемирных студенческих игр.

Гостям также показали строящийся Дворец водных видов спорта МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

"Последний раз я был здесь 3,5 года назад, и масштаб проделанной работы поистине впечатляет. Я очень рад видеть огромный потенциал этих объектов именно как наследия для города и региона. Понимаю, что ещё многое предстоит сделать, но думаю, что всё будет закончено вовремя", — поделился впечатлениями Мариан Дымальски.

Известно, что инспекторам также покажут место проведения выставки Игр. Рабочие встречи продолжатся. Визит делегации в столицу Урала продлится до 17 февраля. По сравнению с предыдущим приездом, который состоялся в ноябре 2021 года, программа этой поездки более обширна.

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге в период с 8 по 19 августа.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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