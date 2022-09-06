В мэрии Екатеринбурга рассказали жителям о спортплощадках, где они могут заняться физкультурой

Спортивными площадками с горожанами готовы поделиться в школах Чкаловского, Академического и Орджоникидзевского районов. Фото: Владимир Мартьянов

В администрации Екатеринбурга рассказали о пришкольных спортивных площадках, которыми могут воспользоваться жители. Разделить с горожанами стадионы, корты, беговые дорожки готовы в Академическом, Чкаловском и Орджоникидзевском районах.

В частности, любители тенниса могут играть в него на корте школы № 117 в переулке Черниговском. Новых посетителей после занятий учеников готовы принять в двух бассейнах школы № 31 на Евгения Савкова. Для жителей Ботанического микрорайона на территории общеобразовательного учебного заведения № 197 на Крестинского открыта площадка для метания ядра, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По данным городского департамента образования, в распоряжении горожан окажутся школьные стадионы, футбольные и хоккейные поля, корты для игр в волейбол, баскетбол, беговые дорожки. Узнать о доступных площадках жители могут через сайты школ. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что спортивная инфраструктура должна активнее использоваться горожанами, где они могут заниматься физкультурой и готовится к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне".

Все площадки будут доступны для горожан после уроков, постановление об этом ранее подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.