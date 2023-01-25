У свердловских гимнасток появился новый дом

Свердловские спортсменки впервые выступили на площадке Центра художественной и эстетической гимнастики. Фото: Полина Зиновьева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе нового спортивного объекта Екатеринбурга – Центра художественной и эстетической гимнастики. Он располагается в микрорайоне Солнечный и станет одним из ключевых объектов Международного фестиваля университетского спорта в августе этого года.

Уложились в сроки

Строительство Центра художественной и эстетической гимнастики начали в 2021 году в рамках подготовки к Универсиаде-2023. Несмотря на то что ее проведение в Екатеринбурге перенесли на неопределенную дату, возведение объекта продолжилось в рамках установленных сроков. В конце сентября 2022 года министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт вместе с журналистами проверил ход работ. На тот момент казалось, что до завершения еще далеко, а уже в начале 2023 года объект должен начать функционировать. Директор Центра, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер была уверена в том, что все работы будут закончены вовремя и юные гимнастки получат свой новый дом.

И вот, спустя четыре месяца, объект официально открыл свои двери. Ирина Зильбер лично встречала гостей в холле Центра, и, конечно, для нее это был особенный день.

– Я очень давно мечтала, чтобы в Екатеринбурге появился специализированный спортивный объект для художественной гимнастики. Лет с шестнадцати, наверное, когда я ездила по соревнованиям и хотела, чтобы и у нас на Урале были такие же условия для подготовки, для тренировок, для проведения соревнований. И вот – мечта сбылась, – сказала Ирина Зильбер.

Юные гимнастки и мастера под одной крышей

Объект впечатляет своими высокими потолками: 15 метров – именно такая высота установлена в международных нормах, и она здесь выдержана. На первом этаже располагаются два хореографических зала, в которых уже идут занятия. В одном тренируются совсем юные гимнастки, которые еще даже в школу не ходят, но при этом уже довольно профессионально выполняют указания наставника.

– Самое важное в этом Центре конкретно для маленьких детей – это большое пространство. Дети плохо концентрируются, когда они все находятся в маленьком помещении. Начинают отвлекаться. Здесь, я думаю, таких проблем не будет, – отметила один из тренеров нового спортивного объекта Милена Климова, которая как раз занимается с совсем юными гимнастками.

В другом хореографическом зале тренируется группа постарше, они отрабатывают новую программу у балетного станка. В разминочном зале находится сборная Свердловской области по художественной гимнастике, репетирует номер, который будет показан на церемонии открытия Центра. Под потолок взлетают обручи, которые спортсменки перекидывают друг другу, параллельно другая группа кружится с яркими лентами. И всё работает как часы, каждое движение доведено до автоматизма, даже когда тренер отвлекается на интервью для журналистов.

Тренировочный зал – один из самых больших в Центре. Здесь располагаются сразу четыре ковра, что дает возможность заниматься четырем разным группам сразу. Пока что здесь тренируется только одна группа юных гимнасток, но, по словам Ирины Зильбер, с февраля начнутся постоянные занятия, и все залы будут заполнены. Кстати, Центр рассчитан на то, что одновременно здесь смогут заниматься 600 спортсменок.

Конечно, Центр художественной и эстетической гимнастики будет предназначен не только для тренировок. Новый спортивный объект построен по последним технологиям и готов принимать соревнования самого высокого уровня.

– Если раньше наши гимнастки ездили на международные соревнования только в другие города, регионы и страны, то теперь международные соревнования будут приезжать к нам на Урал. И первым таким масштабным событием станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге летом этого года. Уверен, что Центр художественной и эстетической гимнастики достойно примет соревнования, которые состоятся в рамках фестиваля, – сказал Евгений Куйвашев во время церемонии открытия.

До августа в новом спортивном объекте пройдут тестовые соревнования. Первые из них уже намечены на апрель: Центр примет первенство и чемпионат Свердловской области по эстетической гимнастике.

«Мы не видели таких огромных залов»

Церемония открытия прошла в главном зале Центра. Здесь смогут одновременно располагаться три профессиональных ковра, но пока находится только один. На трибунах, которые вмещают 1500 мест (с возможностью возведения дополнительных сборно-разборных конструкций), практически не было свободного пространства. Собрались и родители, близкие и друзья гимнасток, которым предстояло выступить, и те, кто пришел поддержать Ирину Зильбер в этот важный для нее день, и, конечно, почетные гости, среди которых, например, были сестры Назмутдиновы (Ильмира, Альфия и Розалия), стоявшие у истоков художественной гимнастики в России.

– Мы не видели таких огромных залов. У нас был маленький зал во Дворце пионеров и школьников, потолок был максимум три метра. Узенький зал, метра четыре шириной. И вот в таких условиях мы тренировались, готовились, – поделилась впечатлениями Ильмира Назмутдинова.

Евгений Куйвашев вручил благодарственные письма тем, кто внес большой вклад в строительство Центра, а также обратился к присутствующим с приветственной речью.

– Это не просто спортивный комплекс. Это центр притяжения творческой молодежи, новая точка роста спортивной славы Урала. Знаю, как наши спортсмены и их тренеры ждали открытия Центра. И вот этот день наступил, – сказал глава региона.

Ирине Зильбер как директору спортивного объекта вручили символический ключ, после чего началась запланированная концертная программа. На ковре появились как совсем юные гимнастки, которые только делают первые шаги в спорте, так и опытные спортсменки, уже не раз защищавшие честь региона на соревнованиях самого высокого уровня. Этим и удивителен новый Центр: для всех уральских гимнасток он стал общим домом, который так ждали.

Об объекте Площадь здания почти 23 тысячи квадратных метров. Центральная арена вмещает одновременно три гимнастических ковра, еще два ковра будут расположены в разминочном зале, в тренировочном – четыре. Кроме того, в здании предусмотрены два хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций. Здание проектировалось и строилось с применением самых современных технологий информационного моделирования. Стоимость – 1,6 млрд рублей. Чуть более 1 млрд было выделено из федерального бюджета, остальная сумма – из регионального.