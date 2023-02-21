«Ничего идеального в мире нет. Но этот объект – идеален»

Екатеринбургский Дворец водных видов спорта готов на 98 процентов. Сдать его планируется в марте. Фото: пресс-служба компании «Синара».

Вчера екатеринбургский Дворец водных видов спорта проинспектировали двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий САУТИН и главный тренер сборной России Светлана МОИСЕЕВА. Они, по их собственным словам, пережили «приятный шок от увиденного»: «Это лучший объект подобного рода у нас в стране».

Дворец водных видов спорта расположен недалеко от «Екатеринбург-ЭКСПО» – в так называемой деревне Универсиады, которая осенью этого года перейдет в собственность Уральского федерального университета.

Дворец – самый большой объект деревни: общая площадь – почти 60 тысяч метров. Его начали строить три с половиной года назад – в августе 2019-го. Сейчас он готов на 98 процентов, и уже в следующем месяце строители – компания «Синара девелопмент» – планируют его сдать.

Изначально Дворец строили для проведения соревнований Универсиады-2023, но она была перенесена на неопределенный срок. Вместо нее в те же сроки (август нынешнего года) комплекс примет водную программу Международного фестиваля университетского спорта.

Есть все, что надо

Новый спортивный объект рассчитан на проведение соревнований по четырем видам спорта: плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло.

Во Дворце размещены четыре бассейна:

– демонстрационный (то есть соревновательный) с длиной дорожки 50 метров;

– тренировочный, который отличается от демонстрационного только отсутствием трибун;

– прыжковый (размер – 25 х 25 м, глубина – 5 м);

– детский (разбит на две части разной глубины: 60 см и 90 см).

Кроме того, в здании обустроены несколько тренировочных площадок:

– так называемый сухой зал для подготовки пловцов (там установлены различные тренажеры),

– сухой зал для прыгунов в воду (с батутами, акробатическими дорожками и поролоновой ямой),

– хореографический зал для синхронисток (с хореографическими станками и зеркалами).

Лучший в стране

Дмитрий Саутин и Светлана Моисеева по понятным причинам основное внимание уделили прыжковому бассейну, о котором говорили исключительно в восторженных выражениях.

– Сейчас лучшим комплексом подобного рода в нашей стране является казанский, – сказала Светлана Моисеева. – Там проводились и Универсиада, и чемпионат мира, и чемпионат Европы среди юниоров. Но когда ваш Дворец вступит в строй, лучшим однозначно будет он. Говорят, в мире нет ничего идеального. Но этот объект – идеален. Я думаю, здесь можно проводить соревнования любого уровня, даже Олимпийские игры, если потребуется.

Объясняя, в чем преимущество уральской новостройки, тренер сборной сказала:

– Ваш Дворец и объемнее, и современнее, и лучше продуман. Вот в Казани, например, плавательный бассейн и прыжковая чаша разделены нестационарной перегородкой. И все звуки из одной части Дворца слышны в другой. Прыгунам в воду это очень мешает сосредоточиться перед прыжками. А у вас тут между бассейнами мощная капитальная стена – никакие звуки не дойдут.

Дмитрий Саутин выделил трамплины и вышки. Даже сам факт их наличия его приятно удивил:

– Они же все за границей производятся, а с поставками оттуда сейчас серьезные проблемы, – сказал олимпийский чемпион. – Но здесь, как мы видим, этот вопрос решили, и очень успешно. Только в самом бассейне двенадцать вышек и трамплинов. В сухом зале для тренировок – еще четыре. И – я уверен – запасные экземпляры тоже имеются.

Дмитрий Саутин не жалел на пресс-конференции восторженных слов: «Огромные молодцы, Дворец великолепен. Столь масштабно не оснащены даже объекты, в которых проходили чемпионаты мира и Европы. Это высочайший уровень, я благодарю строителей за этот спортивный шедевр». Фото: Владимир ВАСИЛЬЕВ

Не спортом единым

Инспекционный визит представителей прыжков в воду не случаен – именно они первыми опробуют новый екатеринбургский Дворец: во второй половине июня здесь пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. Это будет проверка боем перед Международным фестивалем университетского спорта.

А потом Дворец начнет работать и на простых екатеринбуржцев.

– Это было одно из изначальных требований: сделать комплекс объектом семейного отдыха, – говорит Данил Значков, заместитель генерального директора компании-застройщика по спецпроектам. – Во Дворец можно будет прийти не только для того, чтобы посмотреть соревнования, но и самому поплавать и отдохнуть. Здесь, помимо бассейнов, есть восемь саун, а также кафе, торговые точки с сувенирной продукцией, парковка.