Вопросы развития спортивной инфраструктуры на Среднем Урале обсудили Евгений Куйвашев и Азат Кадыров

Евгений Куйвашев и Азат Кадыров обсудили подготовку к Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров провели рабочую встречу, где обсудили вопросы развития инфраструктуры спорта на Среднем Урале, сообщает департамент информационной политики региона.

Речь шла о подготовке к Международному фестивалю университетского спорта. Он пройдет в Екатеринбурге в августе, во время празднования 300-летнего юбилея города.

Состязания будут проходить в новых спортивных объектах: Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо в Академическом районе, Центре художественной и эстетической гимнастики в Солнечном микрорайоне, а также в ДИВСе, МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и в академии тенниса "Гринвич".

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга достраивается спортивная деревня для участников фестиваля. После игр она будет включена в состав кампуса УрФУ, который создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Планируется, что все новые объекты в дальнейшем будут использоваться в режиме наследия: как именно — этот вопрос, в частности, обсудили Евгений Куйвашев и Азат Кадыров.

Ранее в Екатеринбурге открылся волонтерский центр Международного фестиваля университетского спорта.