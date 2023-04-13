Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге протестируют перед Международным фестивалем университетского спорта. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин дали старт работе крупнейшего в стране Дворца водных видов спорта, который станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля университетского спорта предстоящим летом в Екатеринбурге.

После масштабных соревнований Дворец перейдет в наследство жителям Свердловской области, где смогут тренироваться профессиональные пловцы, а также любители водных видов спорта, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: Алексей Кунилов

Комплекс состоит из четырех бассейнов: детского, тренировочного, прыжкового и демонстрационного. Во дворце, общей площадью в 60 тысяч квадратных метров, установлено самое современное оборудование. На площадке можно заниматься всеми водными видами спорта: синхронным плаванием, плаванием, прыжками в воду, дайвингом, виндсерфингом.

"Это объект Свердловской области, но это — достояние всей России. У нас была Казань, а сегодня Екатеринбург. И я рад, что таких мест становится все больше. Это дворец мирового уровня для всех видов плавания, и это подтвердили олимпийские чемпионы. Место для комплекса выбрано очень удачно. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Я уверен, что Международный фестиваль университетского спорта, который мы все ждем, покажет, что Россия может строить подобные объекты и эксплуатировать их", — сказал на открытии помощник Президента России Игорь Левитин.

Евгений Куйвашев отметил, что после проведения Международного фестиваля университетского спорта инфраструктурой дворца смогут пользоваться жители. Также объект станет местом проведения состязаний высокого уровня, куда смогут приезжать российские и зарубежные спортсмены.

Фото: Алексей Кунилов

"Сам Дворец водных видов спорта предусматривает не только проведение соревнований и тренировок, но и, безусловно, доступ для всех желающих поплавать. Любителей плавания у нас достаточно, мы знаем, как у нас загружены бассейны Екатеринбурга, они полные. Днем тренируются дети, взрослые тренируются днем и вечером. Безусловно, после того как пройдут тестовые соревнования, главные соревнования, будет разработана система, по которой будут предусмотрены формы и бесплатного и платного доступа сюда для всех", — сказал Евгений Куйвашев.

Перед фестивалем университетского спорта дворец протестируют. Здесь проведут чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию. Осенью объект примет состязания окружного значения.

По словам губернатора, дворец станет тренировочной площадкой для членов сборной команды региона и страны по водным видам спорта. В комплексе готовятся вести подготовку спортсменов по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

Фото: Алексей Кунилов

"То, что мы видим сегодня, — это труд большой команды под руководством Евгения Владимировича Куйвашева. Подрядные организации, проектировщики за короткое время создали просто сказочный объект. <...> Подготовка к нашему Фестивалю, который состоится в год 300-летия со дня основания Екатеринбурга и в год столетия образования органов управления в сфере спорта, идет в соответствии с графиком. У нас есть полная уверенность, что он пройдет в прекрасном городе с прекрасной организацией", — подчеркнул первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге за два года построила компания "Синара-Девелопмент". Возведение объекта шло с марта 2021 по март 2023 года. В итоге крупнейший спорткомплекс открыли в год 300-летия города.

Фото: Алексей Кунилов

Дворец расположен в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Новый спорткомплекс станет частью спортивной деревни на Международном фестивале университетского спорта. В состав деревни также будут включены тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, пять зданий общежитий, медиацентр, рекреационные пространства. В дальнейшем все объекты станут единым пространством будущего университетского кампуса мирового уровня, который создается в Екатеринбурге по нацпроекту "Наука и университеты". Сейчас на территории возводятся институты УрФУ и университетский лицей СУНЦ, которые являются частью большого кампуса.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев и Азат Кадыров обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры на Среднем Урале.