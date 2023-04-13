Новый Дворец дзюдо открыли в Академическом районе Екатеринбурга Игорь Левитин и Евгений Куйвашев

Дворец дзюдо примет участников Международного фестиваля университетского спорта. Фото: Полина Зиновьева

Помощник Президента России Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в торжественной обстановке открыли новый Дворец дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга. Объект построен к Международному фестивалю университетского спорта, сообщает департамент информационной политики региона.

"Поздравляю любителей дзюдо и самбо с таким прекрасным подарком в честь 300-летия Екатеринбурга. Конечно, это праздник спортивный, который мы все с нетерпением ждали. Это еще раз доказывает, что эти виды спорта имеют у нас добрые традиции, и я желаю всем участникам соревнований, которые будут проходить в этом чудесном дворце, только побед", — сказал Игорь Левитин.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Ежедневно во Дворце дзюдо смогут заниматься более тысячи человек. Объект станет площадкой для тренировок профессиональных спортсменов и любителей единоборств. Также здесь будут проводить соревнования самого высокого уровня.

"Я очень рад, что в преддверии Международного фестиваля университетского спорта мы открываем такой замечательный объект. Благодарю всех причастных к этому замечательному событию. А вам, уважаемый Игорь Евгеньевич [Левитин], позвольте выразить самую глубокую признательность за то, что уже на протяжении многих лет вы поддерживаете спортивную сферу региона, помогаете нам развивать спорт и физическую культуру. Хочу поблагодарить также Федерацию дзюдо за поддержку этого вида спорта в регионе, мы давние партнеры. У нас большое количество ребят, которые занимаются единоборствами. В новом дворце можно проводить соревнования самого высокого уровня и по дзюдо, и по самбо. И, безусловно, создание такого центра будет способствовать подготовке профессиональных спортсменов", — заявил Евгений Куйвашев.

Фото: Полина Зиновьева

Летом Дворец примет участников Международного фестиваля университетского спорта, которые будут соревноваться в самбо и дзюдо. После состязаний комплекс будет доступен для занятий уральцев разного возраста. В этом году в секции и кружки планируют объявить дополнительный набор детей, около 400 ребят смогут заниматься спортом в новом Дворце дзюдо.

Свердловская область — один из регионов России, где дзюдо является популярным видом спорта. Им занимаются 5,5 тысячи человек. В 17 свердловских муниципалитетах открыты 27 школ по дзюдо, где тренируются почти 4 тысячи детей и подростков.

Также объект должен стать спортивным центром притяжения нового Академического района Екатеринбурга. В комплексе готовы организовать секции, кружки, группы здоровья, фитнес-тренировки для горожан.

Фото: Полина Зиновьева

Площадь 4-этажного дворца составляет почти 17 тысяч квадратных метров. Здание включает в себя основной зал, где будут оборудованы четыре татами, а также другие помещения: медчасть, раздевалки, пресс-центр. В зале 1 800 зрительских мест, что позволить проводить здесь масштабные международные соревнования, а также концерты.

Внешний вид объекта напоминает один из японских символов — ворота Тории. Вокруг комплекса построена парковка на 230 машин и 10 автобусов.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев и Игорь Левитин открыли крупнейший в России Дворец водных видов спорта.