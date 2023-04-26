Екатеринбургские Дворец водных видов спорта и Центр художественной гимнастики стали лауреатами премии SportsFacilities

Два спортивных объекта Екатеринбурга стали лауреатами премии SportsFacilities. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Дворец водных видов спорта и Центр художественной и эстетической гимнастики, которые построили в Екатеринбурге, стали лауреатами премии SportsFacilities, победив в номинации "Спортивный объект — открытие года". Объекты были открыты в этом году, участие в церемонии принимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Премия SportsFacilities вручается с 2014 года в рамках SportB2B EXPO&FORUM, одна из целей которого — выявление лучших спортивных объектов России. Всего на участие в премии поступило 300 заявок. В "Спортивный объект — открытие года" вошли 56. Впервые в истории вручения премии в ней победили сразу два объекта из одного региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Это наша первая премия, и сразу столь престижная, и почетная в сфере спортивной индустрии. У нас недавно состоялось яркое открытие, в котором приняли участие помощник президента Игорь Левитин и губернатор Евгений Куйвашев. Наш дворец станет площадкой проведения всех соревнований по плаванию в рамках Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в этом году в Екатеринбурге, но главное предназначение нашего дворца — это то, что здесь смогут заниматься профессиональным спортом и просто плавать в удовольствие все жители Свердловской области", — сказал директор Дворца водных видов спорта Николай Гарбузов.

В Свердловской области художественная гимнастика и плавание являются базовыми видами спорта. Развитие инфраструктуры ведется в рамках проекта "Спорт — норма жизни", являющегося частью национального проекта "Демография".

Уральский Дворец водных видов спорта на сегодня является крупнейшим в стране спортивным сооружением такого рода. Он занимает площадь 60 тысяч квадратных метров. Комплекс состоит из 4 бассейнов: демонстрационного, тренировочного, прыжкового и детского. Во дворце установлено самое современное оборудование, которое позволяет заниматься всеми водными видами спорта.

Дворец художественной и эстетической гимнастики, который был открыт 24 января этого года в екатеринбургском микрорайоне Солнечный, стал настоящей кузницей будущих чемпионок. Во дворце тренируются воспитанницы областной спортивной школы по художественной гимнастике. Также объект используется для занятий спортом жителей Екатеринбурга.

"Это не просто спортивный комплекс. Это центр притяжения творческой молодежи, новая точка роста спортивной славы Урала", — говорил на открытии губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов России по количеству занимающихся спортом детей.

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