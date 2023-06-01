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Спорт / Спортивные сооружения
1 июня 2023, 19:46

Стадион для чемпионов

  Департамент информполитики Свердловской области
Церемония открытия прошла в праздничной атмосфере с участием губернатора Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Церемония открытия прошла в праздничной атмосфере с участием губернатора Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В международный День защиты детей в Екатеринбурге после масштабной реконструкции состоялось торжественное открытие легкоатлетического стадиона «Калининец». Это стало настоящим подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею. Обновлённая инфраструктура спортивного комплекса открывает новые возможности для уральских спортсменов. 

– Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы.

В ходе реконструкции легкоатлетического стадиона было выполнено переустройство секторов для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска, тройного прыжка и толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два LED-экрана и четыре новые мачты освещения. Ну, и, конечно, появились дополнительные трибуны на пять тысяч мест.

В рамках реконструкции «Калининца» были отремонтированы и спортивные залы, в которых сейчас занимаются юные спортсмены. Фото: Департамент информационной политики СО

Оценил реконструированный стадион и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Правительство Свердловской области и лично Евгений Куйвашев уделяют огромное внимание развитию и детского, и массового, и профессионального спорта, – сказал Алексей Орлов. – Только в этом году в городе были открыты такие объекты, как Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта – никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было. А сегодня мы присутствуем на открытии стадиона «Калининец». Я всех поздравляю с этим замечательным событием.

Справка

  • Масштабная реконструкция «Калининца» началась осенью 2021 года. Общий объем финансирования реконструкции объектов — свыше 2,5 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда рублей — из областного бюджета.
  • Легкая атлетика — базовый вид спорта для Среднего Урала.Ею в регионе занимаются 53 тысячи человек, в 37 муниципальных образованиях по программам спортивной подготовки занимаются более шести тысяч детей и подростков.

Уже сегодня и завтра «Калининец» примет межрегиональные соревнования, в которых будут участвовать 400 спортсменов. А с 17 по 19 августа на «Калининце» пройдет финал масштабной серии «Королева спорта», где выступят сильнейшие легкоатлеты страны.

Также Евгению Куйвашеву и Алексею Орлову были продемонстрированы и другие объекты, появившиеся на территории спортивного комплекса: отреставрированный бассейн, который уже успел открыть свои двери для посетителей, новые спортивные залы, где занимаются, например, юные боксеры. Ну и конечно, гости церемонии открытия посетили возведенную крытую ледовую арену, которая также располагается на территории спортивного комплекса «Калининец».

    • Опубликовано в №117 от 02.06.2023 
    Областная газета Свердловской области
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