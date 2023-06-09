Лучший в стране

Масштабы Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге поражают. Фото: Алексей Кунилов.

Главным спортивным объектом будущего кампуса УрФУ является Дворец водных видов спорта, официально открытый 13 апреля 2023 года. Он станет одним из шести объектов, которые с 19 по 31 августа примут соревнования Международного фестиваля университетского спорта.

Строительство Дворца началось в марте 2021 года, и, несмотря на всю сложность объекта, работы были завершены всего за два года. Дворец – самый большой объект деревни Универсиады (общая площадь – почти 60 тысяч квадратных метров), и равных в России ему нет. Более того, екатеринбургский дворец является одним из лучших в мире в своем сегменте.

– Это объект Свердловской области, но это – достояние всей России, – отметил, выступая на церемонии открытия, помощник Президента России Игорь Левитин. – Раньше у нас по части водных видов спорта лидером была Казань, а сегодня Екатеринбург. И я рад, что подобных сооружений становится все больше. Это дворец мирового уровня, и это нам сегодня подтвердили присутствующие здесь олимпийские чемпионы. Здесь можно проводить соревнования любого уровня. Это подарок всему российскому спорту.

Дворец сможет принимать соревнования самого высокого уровня сразу по четырем видам спорта: плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Для этого есть четыре бассейна: детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. В зале с главным бассейном расположены трибуны на 5000 тысяч мест.

В рамках Международного фестиваля университетского спорта во Дворце пройдут соревнования по плаванию и прыжкам в воду, но перед этим объект примет крупные тестовые соревнования. Так, с 24 по 29 июня в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по прыжкам в воду, где соберутся сильнейшие спортсмены страны, в том числе и екатеринбурженка Кристина Ильиных. А с 27 по 29 июня Дворец примет Кубок Свердловской области по плаванию среди мужчин и женщин.

После проведения Международного фестиваля университетского спорта объект достанется в наследство жителям Свердловской области: и профессиональным спортсменам, и всем любителям плавания, в том числе и студентам УрФУ.

– Сам Дворец водных видов спорта предусматривает не только проведение соревнований и тренировок, но и, безусловно, доступ для всех желающих поплавать, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Любителей плавания у нас достаточно, мы знаем, как у нас загружены бассейны Екатеринбурга, они полные. Днём тренируются дети, взрослые тренируются днём и вечером. Безусловно, после того как пройдут тестовые соревнования, главные соревнования, будет разработана система, по которой будут предусмотрены формы и бесплатного, и платного доступа сюда для всех.