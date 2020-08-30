Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске может не состояться

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Сборная Швеции может всё-таки отказаться от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом Иркутске, который был перенёс из-за пандемии коронавирусу с апреля на октябрь.

В обновлённых рекомендациях министерства иностранных дел Швеции гражданам этой страны не рекомендовано до 15 ноября совершать поездки за пределы Шенгенской зоны и Великобритании.

Председатель комитета национальных сборных Швеции Андерс Бергстрём заявил, что команда оказалась в ситуации, когда ей невозможно попасть в Россию. По его словам, он ведёт консультации с Международной федерацией хоккея с мячом (ФИБ), и окончательное решение будет принято 31 августа. Поскольку за редчайшим исключением чемпионский титул разыгрывают между собой сборные России и Швеции (лишь однажды золотые медали достались Финляндии), то без шведов проводить чемпионат мира не имеет смысла. К тому же, в аналогичной ситуации могут оказаться и другие сборные.