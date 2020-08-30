Темы дня

Спорт / Русский хоккей
30 августа 2020, 21:38

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске может не состояться

Официальный логотип

Официальный логотип

Сборная Швеции может всё-таки отказаться от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом Иркутске, который был перенёс из-за пандемии коронавирусу с апреля на октябрь.

 В обновлённых рекомендациях министерства иностранных дел Швеции гражданам этой страны не рекомендовано до 15 ноября совершать поездки за пределы Шенгенской зоны и Великобритании. 

Председатель комитета национальных сборных Швеции Андерс Бергстрём заявил, что команда оказалась в ситуации, когда ей невозможно попасть в Россию. По его словам, он ведёт консультации с Международной федерацией хоккея с мячом (ФИБ), и окончательное решение будет принято 31 августа. Поскольку за редчайшим исключением чемпионский титул разыгрывают между собой сборные России и Швеции (лишь однажды золотые медали достались Финляндии), то без шведов проводить чемпионат мира не имеет смысла. К тому же, в аналогичной ситуации могут оказаться и другие сборные.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.08.2020, 18:13 / Спорт
Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесли на ноябрь
27.08.2020, 15:39 / Спорт
Определились даты проведения форума «Россия – спортивная держава» в Екатеринбурге
27.08.2020, 01:20 / Спорт
"Урал" с минимальным счетом уступил "Ростову"
26.08.2020, 17:45 / Спорт
Премьер-министр РФ подписал документ о подготовке к российскому этапу "Формулы-1" в Сочи
26.08.2020, 13:25 / Спорт
В России сняли ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров