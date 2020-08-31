«Уральский трубник» сыграет в первом матче на новой арене «Байкал-Энергия»

Фото: Пресс-служба ХК «Байкал-Энергия»

Федерация хоккея с мячом России опубликовала календарь матчей группового раунда розыгрыша Кубка России сезона 2020/2021. Четырнадцать команд Суперлиги разделены на восточную и западную зоны, «Уральский трубник» из Первоуральска сыграет в Иркутске.

Шесть команд Восточной группы проведут свои матчи на новой арене – в ледовом дворце «Байкал». Ввод его в эксплуатацию планировался в марте к чемпионату мира, но из-за его переноса строители получили дополнительное время.

Именно команда из Первоуральска сыграет в первом официальном матче, соперником «Уральского трубника» будет красноярский «Енисей». Получается, что первоуральские «шайтаны» уже попадут в историю, как участники первого матча. Кто-то из них отметится первым в истории арены голом – вопрос только забитым или пропущенным. Начало встречи в 8 часов утра по уральскому времени.

Также соперниками свердловских хоккеистов будут новосибирский «Сибсельмаш» (12 сентября, начало в 12:00), иркутская «Байкал-Энергия» (13 сентября, начало в 16 часов), хабаровский «СКА-Нефтяник» (15 сентября, начало 8 часов) и кемеровский «Кузбасс» (16 сентября, начало в 12 часов). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Ещё два участника полуфиналов определятся в Ульяновске, где с 11 по 17 сентября сыграют «Водник», «Родина», «Динамо» (Москва), «Строитель», «Мурман», «Динамо-Ак Барс» (так теперь называется казанское «Динамо»), «Старт» и «Волга».

Из последних новостей хоккея с мячом отметим отставку нашего земляка Михаила Свешникова с поста главного тренера «СКА-Нефтяника». Уроженец Карпинска подписал контракт с сильнейшим клубом России последних лет в апреле, но на минувшей неделе покинул дальневосточную команду «по семейным обстоятельствам». По слухам его сменит Ильяс Хандаев, который сейчас работает в Казани, но он пока эту информацию не подтверждает.

В «Уральском трубнике» никаких радикальных кадровых перемен в последнее время не произошло, команда завершила предсезонный сбор в Ревде и с 1 сентября продолжит подготовку к официальным матчам на льду первоуральского Дворца спорта.