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12 ноября 2020, 15:58

«Трубник» начал с двух поражений

10.11.2020 «Кузбасс» – «Уральский трубник» (6:0). Вратарь гостей Никита Топоров

20-летний вратарь «Трубника» Никита Топоров два года ждал своего шанса. Дебют во взрослом хоккее для чемпиона мира среди молодёжи, юниоров и юношей выдался жарким Фото: Пресс-служба ХК «Кузбасс»

Первоуральский «Уральский трубник» стартовал в чемпионате России по хоккею с мячом с двух крупных поражений с общим счётом 2:15.

Первый разгром «шайтанам» учинил в Красноярске «Енисей» – 9:2. Причём наибольший вклад в победу хозяев внёс первоуралец Алмаз Миргазов, на счету которого три гола и одна результативная передача. У гостей дважды отличился Егор Ахманаев. Можно сказать, что «Трубнику» ещё повезло, потому что во втором туре «Енисей» уничтожил «Сибсельмаш» (19:4), а Миргазов набрал в этом матче 10 очков по системе «гол+пас» (5+5). Первоуральцы во втором туре проиграли в Кемерово «Кузбассу» (0:6). «Трубник» и «Сибсельмаш» замыкают турнирную таблицу и 14 ноября сыграют между собой в Новосибирске.

«Трубник» традиционно тяжело стартует в регулярном чемпионате, поскольку из-за отсутствия домашнего большого льда вынужден тренироваться в «коробке», что не позволяет выйти на должный уровень ледовой подготовки, физической готовности и отработать игровые связи.

– Вся команда уходила на карантин, а несколько человек сегодня играли, не проведя после выздоровления ни одной тренировки, – напомнил ещё об одной причине слабой игры после матча в Красноярске главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков. – Сейчас нужно через тренировки, через матчи улучшать своё физическое состояние, скоростную выносливость, подтягивать все остальные компоненты.

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Областная газета Свердловской области

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