«СКА-Свердловск»: чемпионы в бронзе

Высота будущего монумента – 7,6 метра, вес – 7,5 тонны. Фото: Литейная мастерская Ивана Дубровина

Команда «СКА-Свердловск» по хоккею с мячом отмечает в эти дни 85-летний юбилей. Один из старейших российских клубов хоть и ушёл в тень, но по-прежнему сохраняет свои традиции.

Точная дата не сохранилась

Армейцы не были первопроходцами уральского хоккея, первые команды в Екатеринбурге появились ещё в 1923 году, известно, что две команды регулярно проводили матчи на льду пруда в Харитоновском парке. А вскоре в городе насчитывалась дюжина хоккейных команд – среди них «Пищевик», «Металлист», «Желдор» и другие. Зимой 1925/1926 свердловчане провели первые встречи с хоккеистами других городов, началось всё с игры с командой Перми на льду городского пруда (хозяева выиграли 6:5).

Известно, что поводом к созданию армейской команды стало проведение в Свердловске в 1934 году зимней Спартакиады РККА. Хозяева в ней ещё не участвовали, но именно тогда командованием Уральского военного округа было принято решение команду по хоккею создать. Точная дата не сохранилась, но считается, что произошло это в ноябре 1935 года.

Поначалу команда УрВО базировалась в Чебаркуле и выступала в ведомственных соревнованиях, правда, быстро стала одной из сильнейших. В 1939 году команду перебазировали в Свердловск, и она стала называться «Свердловский гарнизон». Но вскоре началась война.

Как и многие другие виды спорта, хоккей в Уральском военном округе вышел на новый уровень благодаря маршалу Жукову, командовавшему округом в 1948–1953 годах. Свердловские армейцы стали первыми, кто в 1950 году нарушил гегемонию столичных хоккеистов, и на четверть века стали одной из сильнейших команд страны. А если учесть, что сборная СССР (где игроки команды СКА были на первых ролях) в те годы была бессменным чемпионом, – то и мира.

Хоккеисты в бронзе

К юбилею команды СКА в Екатеринбурге должна была появиться скульптурная группа, посвящённая команде и её выдающимся игрокам. Но из-за пандемии коронавируса работы по её созданию затянулись. Главным героем, по задумке авторского коллектива, должен стать символ той великой команды Николай Дураков. Более двадцати лет он был лидером СКА и сборной страны. При всём обилии звёзд следующих поколений до сих пор никто не подвергает сомнению его звание лучшего игрока всех времён.

За реализацию замысла взялся красноярский скульптор Виктор Мосиелев, который ранее создал для Екатеринбурга памятники Гене Букину и Майклу Джексону, а также скульптурную группу «Преемственность поколений», установленную недавно у Свердловского военкомата.

Предполагается, что скульптурная группа, посвящённая команде СКА, будет готова к концу июня – началу июля 2021 года. Установить её планируется рядом с центральным входом «Екатеринбург Арены». До реконструкции стадиона именно на нём проводила свои домашние матчи команда по хоккею с мячом.

«СКА-Свердловск» давно уже не играет в Екатеринбурге, домашние матчи команда проводит в Первоуральске. Выступает в Высшей лиге чемпионата России и является фарм-командой первоуральского «Уральского трубника». Так что история легендарного клуба ещё не закончена.

Кстати Традиции свердловского хоккея с мячом продолжает нынешнее поколение. Указом Президента Российской Федерации 7-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Павел Булатов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Булатов – воспитанник первоуральской хоккейной школы, в 2002–2007 годах играл за «Уральский трубник», затем за «Кузбасс», московское «Динамо», «СКА-Нефтяник», шведский «Венерсборг», «Волгу». В сезоне 2020/21 выступает за шведскую команду «Хаммарбю».

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