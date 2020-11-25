«Трубник» одержал первую победу

С мячом автор победного «дубля» в ворота гостей из Казани Пётр Цыганенко Фото: Регина Немытова

«Уральский трубник» из Первоуральска прервал серию поражений в чемпионате России по хоккею с мячом, обыграв на домашнем льду команду «Ак Барс-Динамо» из Казани (5:4).

В официальных матчах первоуральцы не выигрывали с 12 сентября, когда в матче первого этапа розыгрыша Кубка России был с крупным счётом 10:3 обыгран новосибирский «Сибсельмаш». С тех пор «шайтаны» проиграли два кубковых матча и начали чемпионат России с четырёх поражений: 2:9 в Красноярске от «Енисея», 0:6 в Кемерово от «Кузбасса», 6:7 в Новосибирске от «Сибсельмаша» и 3:5 в домашней игре с ульяновской «Волгой».

В Новосибирске первоуральцы отыгрались с 1:4, за минуту до конца матча снова сравняли счёт, но на последних секундах всё-таки не удержали ничейный результат. Главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков после матча был категоричен: «В первом тайме сыграли безобразно, во втором вроде бы подтянулись и инициативу перехватили, но последние три мяча стали следствием просто детских ошибок. Последний гол – азбука того, как не надо играть в хоккей с мячом».

Первый домашний матч оставил противоречивые впечатления – в первом тайме снова серия ошибок игроков «Трубника», за которые соперник методично наказывал, а во втором команда вроде бы перехватывает инициативу и пускается в запоздалую погоню. По одному голу забили Артём Вшивков (с 12-метрового), Егор Ахманаев, Александр Воронковский. Победный «дубль» на счету Петра Цыганенко.

Результат матча с казанскими динамовцами был важен прежде всего с психологической точки зрения, избавиться от ошибок намного сложнее, тем более, что нынче в «Трубнике» много совсем молодых игроков. Наряду с опытными Артёмом Вшивковым и Петром Цыганенко всё более важной фигурой в атаке становится 19-летний Егор Ахманаев. Приятное впечатление оставляет на последнем рубеже получивший свой шанс 20-летний Никита Топоров, первыми забитыми мячами в Суперлиге отметился 21-летний Виталий Брызгин.

Победа позволила «Уральскому трубнику» покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, сейчас «шайтаны» занимают 12-е место, и от заветной зоны плей-офф их отделяют всего три очка.

Лидируют в турнире московское «Динамо» (16 очков) и «Енисей» (15). И стоит отметить нашего земляка Алмаза Миргазова, который по-прежнему возглавляет список самых результативных игроков Суперлиги – у играющего за «Енисей» первоуральца 23 очка по системе «гол+пас» (14+9). Лучший ассистент Суперлиги тоже наш человек – игрок «СКА-Нефтяника» серовчанин Юрий Шардаков (14 результативных передач).

Впереди у «Трубника» серия выездных матчей со «Строителем» (28 ноября), «Родиной» (1 декабря), «Динамо» (8 декабря) и «Мурманом» (11 декабря).