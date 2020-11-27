Памяти Михаила Осинцева. «Матч закончился, а ты ещё не наигрался…»

Февраль 2020 года. Михаил Осинцев с победителями детского турнира на Призы Патриарха Московского и всея Руси. Фото: Дарья Исаева/Пресс-служба ФХМР

На 86-м году жизни умер Михаил Осинцев, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом и заслуженный тренер СССР по хоккею на траве. Человек, который стоял у истоков двух этих видов спорта в нашей стране.

Он родился в древнем уральском селе Кулики Сухоложского (сейчас Богдановичского) района, но вскоре семья переехала в Свердловск.

– Мы жили возле стадиона Юных пионеров, и я часто ходил туда кататься на коньках, – рассказывал мне десять лет назад Михаил Семёнович, когда я встречался с ним, готовя материалы для книги «Сказ про СКА», вышедшей к 75-летию легендарного свердловского армейского клуба. – Клюшек не было – находишь палку покруглее, верёвочкой перемотаешь и шуруешь, пока не сломается. Я был тогда такой худой, что меня поначалу не хотели брать в детскую команду. К тому же врачи у меня чуть ли не порок сердца обнаружили. Но потом всё-таки чем-то я приглянулся. В шестнадцать лет стал уже играть за юношей. Причём одновременно работал – мать меня устроила учеником токаря. Правда, первый год вместо работы за токарным станком я махал кувалдой в кузнице. Зато когда меня позвали в «шайбу», руки-то у меня от кувалдочки были уже сильные.

Начинал Осинцев в стремительно набиравшем тогда популярность хоккее с шайбой, в команде мастеров свердловского «Динамо» играл центрального нападающего, выходил на лёд против пятёрки Всеволода Боброва, Анатолий Тарасов с нетерпением ждал, когда его призовут в армию, Аркадий Чернышёв звал в московское «Динамо». Но русский хоккей оказался ближе, и Осинцев стал игроком команды свердловского Окружного дома офицеров (ОДО).

– Таких команд как та, сейчас уже нет, – вспоминал Михаил Семёнович. – Мы были настолько наиграны, что во время матчей делали всё автоматически. Играли так, что сами получали удовольствие. И бывало, что матч закончился, а ты ещё не наигрался.

В составе армейского клуба Свердловска Михаил Осинцев трижды становился чемпионом СССР (в 1956, 1958–1960 годах), а в составе сборной страны выиграл в тот период два чемпионата мира. Даже среди своих выдающихся партнёров он выделялся безупречной техникой. Перебравшись в Москву, сыграл много матчей против своих бывших одноклубников в составе ЦСКА и «Динамо». Прибавил в коллекцию наград ещё шесть титулов чемпиона страны и четыре победы на чемпионатах мира.

Завершал карьеру игрока Михаил Осинцев в московской команде «Фили», где одновременно играл в хоккей с мячом и хоккей на траве, который в СССР появился в середине 60-х годов. «Фили» стали в 1969 году победителем экспериментального первенства страны, а затем дважды становились призёрами уже официальных чемпионатов СССР – в 1970 и 1971 годах. Осинцев пятнадцать лет был старшим тренером этой команды, а с 1975 по 1992 год входил в тренерский штаб национальной сборной – бронзового призёра Олимпиады-1980.

…Осенью 2010 года во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском моими собеседниками были легенды московского «Динамо» и сборной СССР Валерий Маслов, Юрий Шальнов, Михаил Осинцев. Никого из них теперь уже нет.

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