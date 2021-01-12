«Уральский трубник» приблизился к зоне плей-офф

Егор Ахманаев на пути к воротам соперников преодолевает сопротивление не только защиты «Мурмана», но и снежной метели. Фото: Регина Немытова

«Уральский трубник» из Первоуральска впервые в нынешнем чемпионате России по хоккею с мячом выиграл два матча подряд, что позволило «шайтанам» поправить турнирную ситуацию. У команды сейчас 10 очков и отставание всего в три очка от зоны плей-офф.

На новогодние каникулы команда Алексея Жеребкова ушла после домашней победы со счётом 2:1 над нижегородским «Стартом». А открыл календарный год «Уральский трубник» ещё одной победой – со счётом 6:3 над мурманским «Мурманом».

Матч проходил в сложных погодных условиях, но несмотря на метель, первоуральцы открыли счёт уже на первой минуте, благодаря точному удару Петра Цыганенко. Спустя пять минут Артём Вшивков выполнял 12-метровый штрафной удар, но промахнулся. Неудача не сломила атакующий порыв «Трубника», и уже к середине первого тайма Ярослав Петровский и Артём Вшивков (на этот раз с игры) довели счёт до 3:0.

Во втором тайме команды обменялись голами (у хозяев отличились Роман Никитенко, Егор Ахманаев и Андрей Орлов), и «Трубник» добытое до перерыва преимущество в три мяча отстоял.

До конца регулярного чемпионата командам осталось сыграть ещё по двенадцать матчей, но уже сейчас можно сказать, что семь команд (московское «Динамо», «Енисей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Строитель», «Водник», «Кузбасс»), которые сыграют в плей-офф, известны. Отрыв кемеровчан от идущей на восьмой позиции «Родины» составляет десять очков. А за последнюю путёвку поведут борьбу пять-шесть команд, среди которых, будем надеяться, окажется и значительно омолодившийся летом «Уральский трубник».

Правда, календарь у нашей команды непростой – до конца месяца предстоит сыграть дома с «Динамо» (13 января), «Кузбассом» (17-го) и «Енисеем» (20-го), а затем в гостях с «Байкалом-Энергией» (23-го) и «СКА-Нефтяником» (26-го).

Отметим также, что в списке самых результативных игроков регулярного чемпионата лидируют наши земляки – первоуралец Алмаз Миргазов – 49 очков (30 голов + 19 передач), выступающий за «Енисей», и серовчанин Юрий Шардаков из «СКА-Нефтяника» – 35 (14+21).

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