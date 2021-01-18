«Трубник» взял «сухой» реванш у «Кузбасса»

Временами казалось, что матч проходит не в Первоуральске, а где-нибудь в Туманном Альбионе. Фото: Регина Немытова

«Уральский трубник» снова провёл в Первоуральске экстремальный матч и добился очень важной победы – кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом был обыгран со счётом 4:0.

Три мяча с 12-метровых штрафных ударов в ворота гостей забил капитан команды Артём Вшивков, а окончательный счёт установил Егор Ахманаев. При этом молодой вратарь «Трубника» Никита Топоров не дал реализовать пенальти игроку «Кузбасса» Денису Игошину, что позволило ему оформить первый в карьере «сухарь» на уровне Суперлиги. Как и игра с «Мурманом» недельной давности, эта проходила в условиях сильного снегопада и метели.

Тем примечательнее, что «Трубник» взял у «Кузбасса» реванш за поражение в первом круге со счётом 0:6. Но ещё важнее тот факт, что первоуральцы впервые в текущем чемпионате вышли на восьмое место в турнирной таблице. Между победными играми с «Мурманом» и «Кузбассом» была встреча в идеальную ясную погоду с лидером турнира московским «Динамо». Несмотря на поражение со счётом 3:6 (Ахманаев, Орлов, Красиков), «Трубник» может занести этот матч в свой актив.

20 января первоуральцы принимают дома ещё одного гранда мирового хоккея с мячом – красноярский «Енисей».