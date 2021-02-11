«Трубник» проиграл важнейший матч за плей-офф

В атаке автор первоуральского «дубля» Кирилл Афанасьев Фото: Павел Шалагин

Первоуральский «Уральский трубник» проиграл в Ульяновске местной «Волге» со счётом 4:7, чем осложнил себе перспективы выхода в плей-офф по итогам регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

Расклад перед матчем был такой: «Трубник» после двух крупных домашних побед набрал 21 очко и вышел на восьмое место в турнирной таблице, следом, отставая на два очка, располагалась «Волга», но команда из Ульяновска провела на один матч меньше. Таким образом, в очном противостоянии первоуральским «шайтанам» надо было во что бы то ни стало обыгрывать прямого конкурента. Именно такие матчи и называют играми за шесть очков.

Можно было ожидать закрытого хоккея, со ставкой на оборону и сведением к минимуму возможных ошибок, но обе команды не стали ставить «автобус» у своих ворот. Как следствие – семь забитых мячей в первом тайме, четыре из которых побывали в воротах «Уральского трубника». У гостей дважды проявил отменное голевое чутьё Кирилл Афанасьев, сыграв на добивание. Ещё один мяч с углового забил Артём Вшивков.

– Чтобы выигрывать такие матчи, нам не хватает запаса прочности и мастерства, – эти слова главного тренера гостей Алексея Жеребкова прежде всего относятся ко второму тайму.

После перерыва на гол Никиты Яговцева хозяева ответили тремя. Правда, был при счёте 6:4 момент, который мог бы помочь гостям вернуться в игру, – проход Никиты Николаева к воротам «Волги» был остановлен с нарушением правил, но свисток арбитра прозвучал чуть позднее не для того, чтобы назначить 12-метровый штрафной удар в ворота хозяев, а для того, чтобы наказать гостей 10-минутным штрафом за несогласие Алексея Жеребкова с такой трактовкой правил.

«Трубник» опустился на девятое место, отставая от «Волги» на одно очко. Обойти её теперь можно, но сложно. У первоуральцев осталось четыре матча – в гостях с «Ак Барс-Динамо», «Водником» и «Стартом», дома – с «Сибсельмашем». У «Волги» календарь тоже не подарок, но чуть более гуманный – игры дома с «Сибсельмашем», «Енисеем» и «Кузбассом», в гостях с московским «Динамо» и «Мурманом».

Финиш регулярного чемпионата 27 февраля.