На «ГУМ-катке» наши девочки играют лучше мальчиков

Девочки под руководством Дмитрия Теплоухова имеют хорошие шансы как минимум на призовое место. Фото: Пресс-служба ФХМР

На Красной площади в Москве прошли первые игры XI турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. В этом году в нём принимают участие юные хоккеисты 2009–2010 годов рождения. Свердловскую область представляют две команды – первоуральский «Уральский трубник» в турнире мальчиков и екатеринбургская «Звезда Урала» в турнире девочек.

Команда из Первоуральска дважды побеждала на подобных турнирах, но в этом году вмешаться в спор за главный приз команде тренера Михаила Шолохова не удалось – «Трубник» вчера проиграл «Кузбассу» (1:5) и «Волге» (1:3). Теперь даже в случае сегодняшней победы над «СКА-Нефтяником» первоуральцы в лучшем случае сыграют в стыковом матче за 5-е место.

А вот девочки под руководством Дмитрия Теплоухова имеют хорошие шансы как минимум на призовое место. «Звезда Урала» обыграла подмосковный «Зоркий» (7:2), «Всеволжск» (4:1) и сборную Мурманской области (2:1). Сегодня «Звёзды Урала» завершат круговой турнир матчем со сборной Иркутской области. Две лучшие команды сыграют за первое место, третья и четвёртая поспорят за бронзовые медали.

Турниры на призы патриарха начинались в Первоуральске в 2011 и 2012 годах, а с 2013 года проводятся с отборочными играми в регионах и финалом на «ГУМ-катке». В разные годы Свердловскую область на них представляли команды из Первоуральска, Краснотурьинска и Карпинска.