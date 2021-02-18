Гол-шедевр Егора Ахманаева не помог «Трубнику» в Архангельске

Полузащитник «Трубника» Артём Вшивков – лучший в Суперлиге по реализации стандартов (18 мячей с пенальти и угловых), при этом первоуральцы худшие в лиге по пропущенным с угловых голам (34). Фото: Пресс-служба ХК «Водник»

Первоуральский «Уральский трубник» проиграл в Архангельске «Воднику» со счётом 5:8 и практически лишился шансов по итогам регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом войти в число восьми команд, которые продолжат борьбу за медали в плей-офф.

Практически повторилась история предыдущей игры «шайтанов» в Казани – из тринадцати мячей девять пришлись на реализацию стандартных положений. Хозяева реализовали пять угловых и один 12-метровый, гости ответили тремя голами с угловых. При этом нетрудно заметить, что по голам с игры у соперников получилось равенство – 2:2. Оба первоуральских гола на счету Егора Ахманаева, причём второй с полным правом можно отнести к хоккейным шедеврам – нападающий «Трубника» прошёл всю оборону «Водника» и переиграл Андрея Рейна (опытнейший 38-летний голкипер из Краснотурьинска в этом сезоне защищает ворота «Водника»).

У первоуральцев остаются чисто теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого им самим надо обыгрывать в оставшихся матчах «Старт» в гостях и «Сибсельмаш» дома. При этом стоящие выше в турнирной таблице «Волга» и Ак Барс-Динамо», у которых осталось по три игры, наберут в них не более одного очка. Либо «Ак Барс-Динамо» даже дважды сыграет вничью – по личным встречам у первоуральцев с казанцами абсолютное равенство (5:4 и 4:5), но они тогда получат преимущество по большему количеству побед. Задача выиграть два матча для «Трубника» не выглядит невозможной, но вероятность того, что соперники не выиграют ни разу, очень мала.