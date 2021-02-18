Гол-шедевр Егора Ахманаева не помог «Трубнику» в Архангельске

Первоуральский «Уральский трубник» проиграл в Архангельске «Воднику» со счётом 5:8 и практически лишился шансов по итогам регулярного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом войти в число восьми команд, которые продолжат борьбу за медали в плей-офф.
Практически повторилась история предыдущей игры «шайтанов» в Казани – из тринадцати мячей девять пришлись на реализацию стандартных положений. Хозяева реализовали пять угловых и один 12-метровый, гости ответили тремя голами с угловых. При этом нетрудно заметить, что по голам с игры у соперников получилось равенство – 2:2. Оба первоуральских гола на счету Егора Ахманаева, причём второй с полным правом можно отнести к хоккейным шедеврам – нападающий «Трубника» прошёл всю оборону «Водника» и переиграл Андрея Рейна (опытнейший 38-летний голкипер из Краснотурьинска в этом сезоне защищает ворота «Водника»).
У первоуральцев остаются чисто теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого им самим надо обыгрывать в оставшихся матчах «Старт» в гостях и «Сибсельмаш» дома. При этом стоящие выше в турнирной таблице «Волга» и Ак Барс-Динамо», у которых осталось по три игры, наберут в них не более одного очка. Либо «Ак Барс-Динамо» даже дважды сыграет вничью – по личным встречам у первоуральцев с казанцами абсолютное равенство (5:4 и 4:5), но они тогда получат преимущество по большему количеству побед. Задача выиграть два матча для «Трубника» не выглядит невозможной, но вероятность того, что соперники не выиграют ни разу, очень мала.
Кубок Патриарха
На Красной площади вчера завершился турнир на призы Святейшего патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом среди детских команд. В соревнованиях мальчиков первоуральский «Уральский трубник» днём сыграл вничью 0:0 с хабаровским «СКА-Нефтяником», а вечером в матче за 7-е место нанёс поражение «Русичу» из подмосковного «Ликино-Дулёво (4:1). Екатеринбургская «Звезда Урала» в турнире девочек обыграла сборную Иркутской области (5:0). Финальная игра за золотые медали между «Звездой Урала» и командой Мурманской области завершилась после подписания номера в печать.