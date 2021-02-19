«Звезда Урала» засияла над Красной площадью

Миг триумфа. «Звезда Урала» с Кубком Патриарха-2021 Фото: Дарья Исаева/ФХМР.

Победой екатеринбургской команды «Звезда Урала» завершились соревнования девочек в турнире на приз Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, который по традиции проходил на Красной площади в Москве. В финальном матче наши юные уралочки взяли верх над командой, представляющей Мурманскую область, со счётом 2:1.

Кроме того, нападающая нашей команды Евгения Петрова с тринадцатью забитыми мячами стала лучшим бомбардиром турнира. Приз ей на церемонии закрытия вручал земляк-уралец и тёзка – семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин.

Вчера счастливые обладатели Кубка Патриарха возвращались домой, разговор с наставником победительниц – заслуженным тренером России Сергеем Теплоуховым несколько раз прерывался, когда поезд покидал зону доступа телефонной связи, но самое главное мы всё-таки успели узнать.

– Сергей Геннадьевич, поздравляю с победой и спасибо, что вы меня не подвели.

– Это как?

– Дело в том, что в первый день турнира ваша игра со сборной Мурманской области заканчивалась перед самым подписанием номера в печать. На свой страх и риск заранее написал, что вы выиграли, чтобы в последний момент подставить только счёт. Пришлось понервничать, когда почти весь второй тайм проигрывали и лишь в самом конце отыгрались и вырвали победу.

– Да, обе игры с мурманчанками получились напряжёнными. И девочкам пришлось проявить характер, чтобы дожать соперниц. У них есть очень хороший игрок, очень талантливая девчонка – со взрослым мышлением, хорошим катанием и владением клюшкой.

– Это вы про Юлю Шестакову, которая в одиночку обыграла вас в прошлом году («Звезда Урала» проиграла мурманчанкам 2:4, и все голы у соперниц забила именно Юля. – Прим. «ОГ» ).

– Это было очень обидное поражение. Мы практически «сидели» на их воротах, а она убегала в контратаки и забивала. В этом году мы таких ошибок не допускали, играли с ней персонально, но по голику в каждой игре нам всё-таки Юля забила.

– Иркутск – центр женского хоккея с мячом мирового масштаба. Я не ожидал, что они сыграют так слабо, только третье место.

– А почему вы не допускаете, что это не Иркутск сыграл слабо, а мы сильно (смеётся). Иркутск отправил в Москву сборную команду, усиленную одной девочкой из Красноярска, командировал для поддержки тренерского штаба наставника национальной сборной Межуева. С задачей занять только первое место.

А у меня в команде все девочки с Химмаша, из спортшколы олимпийского резерва №18. Этот возраст набирал мой сын Дмитрий, а после того как он ушёл из школы, я с ними работаю. Обыграли мы Иркутск 5:0 и на позитиве вышли в финал. Кстати, иркутянки нас уже года три не могут обыграть ни по одному возрасту.

– Не могу не спросить у вас про Настю Густомесову, которая в прошлом году играла и за девочек, и за мальчиков, а нынче уже только за мальчиков. В чём заключается её феномен?

– У неё великолепное катание, мобильность, она ведёт игру. Причём её функционально хватало в прошлом году на две игры подряд. Я просто недоумевал – когда же она устанет. Вроде бы ничего особенного, есть девочки и поинтереснее в плане игрового мышления, а Настя – она мотор в любой команде. К сожалению, мы её потеряли. Настя уезжает в нижегородский интернат по хоккею с шайбой.

– А в нынешней команде лидер – Евгения Петрова?

– Да, вы правы. Я бы назвал ещё капитана команды Еву Хусаинову – очень полезный игрок. В Москве мы играли по правилам мини-хоккея, но на большой площадке длиною 80 метров, и на ней Ева смотрелась ещё интереснее.

– За играми мальчиков вы наверняка тоже наблюдали. В чём наши ребята, занявшие только седьмое место, уступают своим сверстникам из ведущих команд?

– Сложный вопрос… К сожалению, по многим параметрам уступают. Я могу сказать, что получил удовольствие от игры победителей – красноярского «Енисея». Им же десять-одиннадцать лет, а они уже играют во взрослый хоккей – правильное движение, исполнительское мастерство. Остальные примерно одного уровня, везде один-два игрока выделяются на общем фоне, но такой слаженности, как у «Енисея», нет больше ни у одной команды.

Кубок Патриарха-2021 (игроки 2009–2010 годов рождения) Результаты матчей с участием команд Свердловской области: Девочки. «Звезда Урала» (Екатеринбург): «Зоркий» (Красногорск) – 7:2, «Всеволжск» – 4:1, Мурманская область – 2:1, Иркутская область – 5:0. Финал. Мурманская область – 2:1. Мальчики. «Уральский трубник» (Первоуральск): «Кузбасс» (Кемерово) – 1:5, «Волга» (Ульяновск) – 1:3, «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 0:0. Матч за 7-е место. «Русич» (Ликино-Дулёво) – 4:1.

В атаке лучший бомбардир турнира Евгения Петрова Фото: Марк Ильин/ФХМР

Радость на всех одна: тренер команды «Звезда Урала» Сергей Теплоухов, игроки Евгения Петрова и Валерия Видяпина Фото: Дарья Исаева/ФХМР

Евгений Иванушкин вручает приз лучшего бомбардира турнира Евгении Петровой Фото: Дарья Исаева/ФХМР

Фото: Дарья Исаева/ФХМР

Фото: Дарья Исаева/ФХМР

Фото: Марк Ильин/ФХМР

Фото: Марк Ильин/ФХМР

Фото: Дарья Исаева/ФХМР