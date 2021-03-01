Эпоха русского хоккея в бронзе

Скульптору Виктору Мосиелеву удалось добиться практически портретного сходства. Фото: Павел Ворожцов

Как уже сообщала «Областная газета», на территории «Екатеринбург Арены» планируется установить скульптурную группу «Эпоха», посвящённую легендарной свердловской команде СКА по хоккею с мячом. В её центре будет фигура игрока, олицетворяющего славную эпоху русского хоккея середины XX века – семикратного чемпиона мира Николая Дуракова.

Идея сказать прижизненное монументальное «спасибо» легендам свердловского спорта родилась у бизнесмена Андрея Симановского пять лет назад. Первой в этой серии стала скульптурная композиция, посвящённая женской волейбольной команде «Уралочка», установленная у екатеринбургского Дворца игровых видов спорта. Её открывали в июне 2019 года, и тогда корреспондент «Областной газеты» стал невольным свидетелем того, как Симановский, приветствуя среди гостей церемонии Дуракова, сказал ему: «Николай Александрович, следующая будет посвящена вам и вашим одноклубникам».

И вот вчера Николай Александрович Дураков приехал в село Новоалексеевское, в знаменитую Долину скульпторов, где ему показали сделанную в глине модель. Главный герой увиденным остался доволен, растрогался так, что не смог удержаться от скупой мужской слезы. Да что там Дураков, даже подъехавший чуть позднее бизнесмен Андрей Симановский – человек, которого трудно заподозрить в излишней сентиментальности, в какой-то момент едва совладал с эмоциями.

Это поразительно, но скульптору Виктору Мосиелеву (среди предыдущих плодов его творчества памятник, посвящённый героям войн возле областного военкомата, скульптуры Майкла Джексона и Геннадия Букина в центре Екатеринбурга) удалось поймать и передать удивительное сходство с Дураковым. Тут даже не о портретном сходстве речь, хотя и оно тоже есть, а о неповторимом обаянии Дуракова, который игроком был довольно жёстким, но при этом за пределами поля всегда оставался и остаётся человеком, живущим от сердца.

– Было несколько вариантов, подготовленных разными авторами, только я сделал пять, в итоге выбрали этот, – рассказывает скульптор Виктор Мосиелев. – Я сам играл в хоккей с мячом, так что знаю эту игру отлично, но всё равно, работая над скульптурой, изучал старые фотографии, сохранившиеся видеозаписи. Например, я обратил внимание, что крайние буквы в надписи «СССР» заходили на полоску.

Монументальное искусство вообще-то довольно условное, но в данном случае действительно поражает обилие точно соблюдённых деталей – собирали их по крупицам, что-то удалось восстановить благодаря уникальным фотографиям середины прошлого века, предоставленным многолетним сотрудником Федерации хоккея с мячом России, начальником сборных команд страны Вадимом Спинкой. Например, в те годы, когда играл Николай Александрович, использовались несколько моделей шлема, но здесь взят именно тот, в котором играл Дураков.

Ну и, пожалуй, высший пилотаж в передаче достоверных мелочей – это коньки. Мало того, что они именно такие, в каких Дураков на протяжении всей карьеры выходил на лёд, но и зашнурованы они ровно так, как это всегда делал король бенди – по два отверстия с каждой стороны ботинка он всегда оставлял незашнурованными, чтобы удобнее было при катании находиться в низкой посадке.

Так что и знатокам русского хоккея будет что поразглядывать, узнавая и замечая разные знаковые детали, и тем, кто никогда не слышал об этой игре (а таких даже в Екатеринбурге сейчас уже найдётся, к сожалению, немало), наверняка будет интересно.

В целом же скульптурная группа сделана в виде стилизованного герба Советского Союза, установленного на постаменте, высота которого два с половиной метра. Только вместо колосьев – клюшки, а на обвивающих их лентах вместо девиза с призывом соединяться к пролетариям всех стран размещены фамилии четырнадцати игроков свердловского СКА, которые в разные годы, как и Николай Дураков, становились чемпионами мира. Всего получается пятнадцать легенд мирового хоккея с мячом. Если бы эта команда могла сейчас выйти на лёд, думаю, что она дала бы бой нынешним звёздам. Даже несмотря на то, что нынешний хоккей с мячом ушёл далеко вперёд.

И что тоже немаловажно – кажется, новая скульптурная композиция не будет выглядеть инородным телом на территории стадиона, поскольку выполнена с учётом стилистики спортсооружения, признанного памятником культуры регионального значения.

К сожалению, Николай Александрович после перенесённого инсульта с большим трудом говорит и вынужден ограничиваться короткими репликами. Но и в пронзительном его взгляде можно увидеть – он явно рад тому, что в монументальном обличье будёт запечатлён вместе со своими товарищами по команде.

– То, что вы видите – это плод совместной работы творческой группы, в которую входят Андрей Моисеевич Симановский, Евгений Павлович Тетерин (председатель Свердловского регионального отделения Союза десантников. – Прим. «ОГ»), суперпрофессиональный скульптор Виктор Васильевич Мосиелев, – поясняет создатель литейной мастерской, президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин. – Сегодня у нас приёмка в мягком материале – глине. Николаю Александровичу понравилось, так что теперь будем переводить скульптуру в гипс, потом будет небольшая авторская доработка, после чего модели поедут в литейный цех, где будут отлиты уже в бронзе. Нам ещё надо придумать очень сложный металлокаркас, чтобы центральная фигура как бы парила в воздухе. Пока до конца не понимаем как, но выбора у нас нет – надо сделать.

Открытие скульптурной композиции планируется в июле-августе. Создатели хотят приурочить его к какому-нибудь массовому спортивному мероприятию.

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Симановский – Дуракову: «Николай Александрович, я ходил на стадион и восхищался вашей игрой». Фото: Павел Ворожцов