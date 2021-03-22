«Алмазное» золото «Енисея»

К двум "хет-трикам" в золотых матчах на чемпионатах мира Алмаз Миргазов прибавил победный "дубль" в финале чемпионата России. Фото: Пресс-служба ХК «Енисей»

В составе красноярского «Енисея» чемпионами России по хоккею с мячом стали три воспитанника свердловской хоккейной школы – первоуральцы Алмаз Миргазов, Николай Коньков и Артём Ахметзянов из Среднеуральска.

«Енисей» обыграл московское «Динамо» со счётом 4:2 (2:0). Алмаз Миргазов сделал в этом матче дубль, причём забил два, пожалуй, самых важных мяча – второй перед самым перерывом, который позволил «Енисею» уйти в отрыв и четвёртый на последней минуте матча, окончательно снявший все вопросы о победителе. Да и в целом по сезону Миргазов был бесспорным лидером лидером «Енисея» – второй год подряд он становится лучшим бомбардиром чемпионата России, набрав по системе «гол+пас» 99 очков (63+36). Для сравнения – ближайший преследователь Павел Рязанцев из хабаровского «СКА-Нефтяника» отстал от Алмаза на 22 (!) очка.

У Алмаза Миргазова это второе золото чемпионата России, у старожила «Енисея» Артёма Ахметзянова – четвёртое, а пришедший в команду только прошлым летом 23-летний экс-капитан «Уральского трубника» Николай Коньков стал чемпионом страны впервые, и в финальном матче, играя в обороне, был очень надёжен.

Интересная деталь – команда Свердловской области всего однажды выигрывала чемпионат России (в 1994 году). Но с 1999 года не было ни одного чемпионата страны, когда в составе команды-победительницы не было бы хотя бы одного уральца, а, к примеру, в 2006 году золотые медали в составе московского «Динамо» завоевали сразу семь (!) наших земляков – воспитанников хоккейных школ Карпинска, Краснотурьинска и Первоуральска.

Самую внушительную коллекцию золотых медалей вдали от родных стен собрали Максим Чермных и Михаил Свешников, становившиеся чемпионами России по десять раз. Николай Коньков стал семнадцатым уральцем – обладателем золотой медали (полный список уральцев, становившихся чемпионами России в составе других команд, – на сайте «Областной газеты»).

И ещё один любопытный штрих, который говорит о том, что «Енисей» по праву заслужил победу в нынешнем сезоне. Год назад финальный матч между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» не был сыгран из-за введённого антиковидного карантина, и только в октябре Федерацией хоккея с мячом России было принято решение обе команды считать чемпионами. «Енисей» сейчас на пути к вершине обыграл обе эти команды: в полуфинале был повержен «СКА-Нефтяник» (6:7, 7:0, 6:2), а в шикарном финале красноярцы взяли верх и над динамовцами.

К слову, среди серебряных призёров не обошлось без уральского следа. Вице-чемпионом России стал краснотурьинец Виктор Чернышёв, тренирует динамовцев его земляк Евгений Иванушкин. Один из спонсоров клуба – екатеринбургская «Русская медная компания».

Свердловчане - чемпионы России по хоккею с мячом в составе других команд

10 Максим Чермных (Первоуральск) 2002, 2003, 2004, 2005 “Водник” (Архангельск), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 “Динамо” (Москва), 2011 “Динамо” (Казань) 10 Михаил Свешников (Карпинск) 2003, 2004, 2005 “Водник” (Архангельск), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 “Динамо” (Москва) 9 Кирилл Хвалько (Краснотурьинск) 2004, 2005 “Водник” (Архангельск), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 “Динамо” (Москва) 8 Евгений Иванушкин (Краснотурьинск) 2005 ”Водник” (Архангельск), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 “Динамо” (Москва), 8 Ринат Шамсутов (Первоуральск) 2005 “Водник” (Архангельск), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 “Динамо” (Москва) 6 Олег Хайдаров (Первоуральск) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 “Водник” (Архангельск) 6 Виктор Чернышёв (Краснотурьинск) 2006,2008, 2012, 2013, 2016, 2020 “Динамо” (Москва) 5 Евгений Хвалько (Краснотурьинск) 2001 “Енисей” (Красноярск), 2004, 2005 “Водник” (Архангельск), 2010, 2012 “Динамо” (Москва) 5 Андрей Рейн (Краснотурьинск) 2008, 2009, 2012, 2013, 2021 “Динамо” (Москва) 4 Александр Усов (Карпинск) 2003 “Водник” (Архангельск), 2006,2008 “Динамо” (Москва), 2011 “Динамо” (Казань) 4 Артём Ахметзянов (Среднеуральск) 2014, 2015, 2016, 2021 “Енисей” (Красноярск) 4 Александр Антипов (Краснотурьинск) 2017, 2018, 2019, 2020 СКА “Нефтяник” (Хабаровск) 4 Юрий Шардаков (Краснотурьинск) 2017, 2018, 2019, 2020 СКА “Нефтяник” (Хабаровск) 3 Павел Булатов (Первоуральск) 2012, 2013, 2020 “Динамо” (Москва) 2 Алмаз Миргазов (Первоуральск) 2016, 2021 “Енисей” (Красноярск) 1 Андрей Санников (Полевской) 2001 “Енисей” (Красноярск) 1 Николай Коньков (Первоуральск) 2021 “Енисей” (Красноярск)

Примечание: В сезоне 2019/2020 финальные матч между “СКА-Нефтяником” и московским “Динамо” не состоялся, обе команды были объявлены чемпионами России.

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