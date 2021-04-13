Алексей Жеребков возглавил новосибирский «Сибсельмаш»

После девяти лет во главе «Уральского трубника» Алексей Жеребков решился начать с чистого листа в Новосибирске Фото: Павел Ворожцов

О назначении на пост главного тренера Алексея Жеребкова, который в конце минувшей недели ушёл из «Уральского трубника», объявил новосибирский «Сибсельмаш».

Именно с «Сибсельмашем» Жеребков провёл свой последний матч во главе «Уральского трубника» – 27 февраля в заключительном туре регулярного чемпионата первоуральцы у себя дома обыграли сибиряков со счётом 5:4.

На первый взгляд переезд из Первоуральска в Новосибирск выглядит сомнительным – из команды, занявшей в прошедшем чемпионате России 9-е место, в команду, занявшую последнее – 14-е. Но в Новосибирске в начале апреля произошла реорганизация хоккейного клуба и новое руководство решительно настроено вернуть «Сибсельмаш» на ведущие роли в хоккее с мячом, как это было в середине 90-х годов прошлого века. Тогда, напомним, «Сибсельмаш» был серебряным призёром чемпионата страны (в 1994 году новосибирская команда проиграла в финале екатеринбургскому клубу СКА «Зенит»), через год завоевал золото, а затем ещё два года подряд добывал серебро.

Президентом ХК «Сибсельмаш» стал один из лидеров той команды Андрей Федосеев, который большую часть карьеры провёл в новосибирском клубе, а в 1991–1993 годах был игроком «Уральского трубника».

- Мы считаем, что Алексей Жеребков - опытный профессионал, который справится с той задачей, которая перед ним стоит, - прокомментировал корреспонденту «Областной газеты» выбор клуба президент ХК «Сибсельмаш» Андрей Федосеев. - На первом этапе стабилизация состава команды, игры, а потом и развитие. Контракт подписан на несколько лет, так что у нас на Алексея далеко идущие планы.

- Люди спорта часто бывают очень суеверными, вас же не смутило то, что контракт с новым тренером подписываете 13-го числа.

- Кому как. У меня, к примеру, дочь 13-го числа родилась, так что никакого суеверия к «чёртовой дюжине» у меня нет.

Несмотря на отставку по ходу прошлого сезона в ульяновской «Волге» краснотурьинца Сергея Горчакова, свердловчане по-прежнему имеют наибольшее представительство во главе команд российской Суперлиги. В двенадцати командах (в «Енисее» и «Волге» пост главного тренера пока вакантен) на данный момент работают четверо наших земляков – помимо первоуральца Алексея Жеребкова в «Сибсельмаше» это краснотурьинцы Евгений Иванушкин в московском «Динамо» и Евгений Хвалько в иркутской «Байкал-Энергии», первоуралец Андрей Бегунов в нижегородском «Старте». Пятым может стать Олег Хайдаров, который пока назначен исполняющим обязанности в «Уральском трубнике». Следом идёт Ульяновск (Александр Епифанов в «Ак Барс-Динамо» и Андрей Рушкин в кировской «Родине»).

Между бывшей и нынешней командами Алексея Жеребкова есть одно интересное сходство – в обеих делается ставка на местных игроков. При этом в уже упоминавшемся матче «Уральского трубника» с «Сибсельмашем» в составе гостей на лёд вышли пятнадцать воспитанников новосибирской хоккейной школы и… двое уральцев – воспитанники краснотурьинского «Маяка» Игорь Сычёв и Марат Сагимбаев.

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