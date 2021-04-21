Новый вызов Егора Ахманаева

27 февраля Егор Ахманаев (в центре) забил в ворота «Сибсельмаша» последний мяч «Трубника» в сезоне 2020/2021. Ждём динамовских голов. Фото: Пресс-служба ХК «Уральский трубник«/Регина Немытова

Один из лидеров «Уральского трубника» 20-летний нападающий Егор Ахманаев попрощался с первоуральскими болельщиками и в следующем сезоне будет выступать за московское «Динамо».

История повторяется, первоуральская школа хоккея с мячом с завидной регулярностью выдаёт талантливых перспективных игроков и с такой же, но уже незавидной регулярностью, они рано или поздно покидают родные пенаты. Когда-то это были Ринат Шамсутов, Сергей Ин-Фа-Лин, Олег Хайдаров, Павел Булатов, Алмаз Миргазов, год назад из Первоуральска в Красноярск отправился Николай Коньков, и молодой защитник не затерялся в чемпионском составе «Енисея». Теперь настал черёд Егора Ахманаева.

В основном составе он дебютировал в 17 лет, благодаря доверию тренеров прибавлял в мастерстве и в прошлом сезоне стал уже важным звеном в командном механизме. В окружении опытнейших партнёров в линии атаки именно Егор стал в сезоне 2020/2021 самым результативным игроком «Уральского трубника» – в 26 матчах он набрал 27 очков (на его счету 23 мяча и 4 голевые передачи).

Причём болельщиков и специалистов подкупало его не по годам умное понимание игры. Там, где даже его более опытные партнёры по команде часто грешили лишними движениями, Егор демонстрировал умение найти кратчайший путь к взятию ворот соперника – качество очень ценное для нападающего. Про него вообще говорят как про спортсмена нового типа, опровергающего пословицу про двух умных братьев и третьего – спортсмена. Она в принципе не очень справедлива, а в отношении окончившего школу с золотой медалью Ахманаева тем более.

Наверно, останься Егор в «Уральском трубнике», он и дальше был бы лидером команды, но переход в «Динамо», и это надо честно признать, откроет для молодого игрока более широкие возможности профессионального роста. Тем более что разговоры о строительстве в Первоуральске крытого стадиона пока так и остаются разговорами, а «Динамо» вроде как скоро должно вернуться под крышу ледового дворца «Крылатское», который год назад был временно перепрофилирован под ковидный госпиталь.

Думаю, что в новом коллективе Егор может рассчитывать на первых порах на поддержку опытных земляков – Алмаза Миргазова (чемпион России 2021 года в составе «Енисея» тоже перешёл в «Динамо») и краснотурьинца Виктора Чернышёва. Да и главный тренер Евгений Иванушкин – наш человек. Укрепляющееся в межсезонье «Динамо» явно будет в следующем сезоне бороться за чемпионство, а это совсем иной уровень, на котором обязательно нужно себя попробовать.

Что касается достижений на уровне сборных, то у Егора есть уже серебряная медаль чемпионата мира среди старших юношей 2018 года, а в 2020 году он стал чемпионом мира среди юниоров. Неудивительно, что талантливый первоуралец попал на карандаш тренерскому штабу национальной сборной – смотрины в главной сборной состоялись в январе на Открытом кубке Красноярского края. Работая в «Динамо» в самых современных условиях, Егор Ахманаев имеет все шансы заявить о себе и на международном уровне.

А нам остаётся пока переживать за судьбу «Трубника», которая пока туманна из-за организационных изменений у спонсора команды НТЗ, и болеть за наших уральских парней, выступающих едва ли не во всех командах Суперлиги. Теперь и за Егора Ахманаева.