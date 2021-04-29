Егор Ахманаев и другие свердловчане в списке 22 лучших

7 февраля 2021 года. Первоуралец Егор Ахманаев забивает гол в ворота «Строителя», которые защищал его земляк Артём Прохоров Фото: Регина Немытова

Первоуралец Егор Ахманаев, выступавший за команду «Уральский трубник», вошёл в список 22 лучших игроков сезона 2020/2021, по традиции определённый исполкомом Федерации хоккея с мячом России.

На четырёх позициях из пяти под первым номером названы воспитанники свердловской школы русского хоккея – защитник Артём Ахметзянов («Енисей»), полузащитник Юрий Шардаков («СКА-Нефтяник») и Алмаз Миргазов («Енисей»). В список 22-х вошёл также первоуралец Николай Коньков, который шесть сезонов отыграл в «Трубнике», а прошлым летом перешёл в «Енисей», с которым стал чемпионом России.

Лучших игроков русского хоккея по итогам сезона в Советском Союзе, а сейчас и в России, с небольшими перерывами определяют с 1960-х годов. За это время почётное признание получили более сорока игроков, защищавших цвета команд свердловской области. Разумеется, большая часть приходится на долю свердловского/екатеринбургского СКА, который был одним из сильнейших клубов страны 1950–1970-х годов. Количество армейцев в таких списках несколько раз доходило до девяти – в число лучших регулярно входили Николай Дураков, Александр Измоденов, Анатолий Голубев, Валентин Атаманычев, Виктор Шеховцов и многие другие.

В конце XX века в элитном дивизионе успешно играл краснотурьинский «Маяк», и как следствие в список 22 лучших несколько раз попадали игроки этой команды Виктор Нуждин, Анатолий Маряшин, Олег Чернов.

Первым в истории игроком «Уральского трубника», который удостоился такого признания, стал вратарь Юрий Школьный (в 1970 и 1971-х годах). Кроме того, первоуралец входил в почётный список в 1963 году со СКА. В 1971 году среди лучших игроков был назван и защитник «Уральского трубника» Моисей Мозговой. Дважды (в 2004 и 2006-х годах) в список входил выступавший за «Уральский трубник» Павел Рязанцев. В 2017 году подобное признание получил вратарь «шайтанов» Александр Морковкин.

Отдельная тема – воспитанники свердловского хоккея с мячом, которые, так уж исторически сложилось, покидают родные края и занимают ведущие роли едва ли не во всех клубах Суперлиги. Перечислить всех не представляется возможным, но представительство свердловчан таково, что в некоторые сезоны из наших воспитанников можно было бы сформировать полноценную команду, которая могла бы бороться за чемпионство. Судите сами – в такую команду могли бы попасть Михаил Свешников, Ринат Шамсутов, Евгений Иванушкин, Олег Хайдаров, Павел Булатов, Евгений Хвалько. Разве что вратарей иной раз приходилось бы приглашать со стороны.

Как уже сообщала «Областная газета», продолжит карьеру в другой команде и 20-лений Егор Ахманаев. Он подписал контракт с московским «Динамо», которое в минувшем сезоне стало вице-чемпионом, а сейчас явно нацеливается на победу в предстоящем чемпионате. Динамовцем стал и другой первоуралец – Алмаз Миргазов, который сейчас по праву считается одним из лучших игроков современного хоккея с мячом. Будем надеяться, что и Егор в «Динамо» проявит себя на новом уровне.