Два чемпионата мира по хоккею с мячом пройдёт в России

Первоуралец Алмаз Миргазов – один из лидеров сборной России. Фото: Вячеслав Айкин/ФХМР

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дало добро на проведение в России двух чемпионатов мира по хоккею с мячом, которые пройдут в сезоне 2021/2022.

На 11–17 октября в Иркутске и Шелехове запланирован турнир, который должен был состояться с 29 марта по 5 апреля 2021 года, но из-за ковидных ограничений был перенесён. Специально для чемпионата мира в Иркутске построили крытую ледовую арену с трибунами на 6000 мест. «Плановый» чемпионат мира по хоккею с мячом примет Сыктывкар, он пройдёт с 27 марта по 3 апреля 2022 года.

Напомним, что по инициативе ВАДА Россия до 16 декабря 2022 года лишена возможности проводить чемпионаты мира, однако исключения сделаны для турниров, для которых «нет возможности переноса без серьёзных финансовых проблем». Последнее слово в каждом конкретном случае остаётся за ВАДА.

В расширенный список кандидатов в национальную сборную на сезон 2021/2022, утверждённый министерством спорта России, вошли воспитанники хоккейных школ Свердловской области Кирилл Попеляев («Водник»), Артём Прохоров («Строитель»), игроки «Енисея» Артём Ахметзянов, Николай Коньков, а также Алмаз Миргазов, перешедший в московское «Динамо».