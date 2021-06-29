Кто спасёт «Уральский трубник»?

Март 2019 года. Болельщики встречают в Кольцово команду, выигравшую бронзовую серию. Фото: Павел Ворожцов

Большинство средств массовой информации вспоминают про хоккей с мячом лишь в случае каких-нибудь аномальных событий вроде того, когда две команды забили общими усилиями двадцать голов в свои ворота. В эти дни, по крайней мере в областной прессе, новый всплеск интереса.

Вызван он ситуацией вокруг первоуральской команды «Уральский трубник» и встречей болельщиков с министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, которая состоялась в конце минувшей недели.

Ситуация на первый и весьма неглубокий взгляд выглядит простой как три копейки: область сократила финансирование клуба, из-за чего «Уральский трубник» фактически оказался на грани закрытия. Но это только видимая часть айсберга, под «водой» остаётся множество других нюансов.

Для меня лично эта тема тяжёлая, потому что десять лет жизни я отдал этому виду спорта в качестве сотрудника хоккейного клуба «Агрохим» (свердловские болельщики со стажем наверняка его помнят). Прошёл с командой путь от Второй лиги до пятого места в Высшей лиге чемпионата России, а потом и до закрытия в 2002 году.

Нам тогда тоже казалось, что этого не может быть. Может. Легко и просто. Тогдашнему владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву хоккей с мячом был неинтересен, хотя цена вопроса на тот момент была пять-шесть миллионов рублей в год. Тому самому Рыболовлеву, что сейчас потратил уже не менее полумиллиарда евро на футбольный клуб «Монако». А какие вопросы к Рыболовлеву? Его деньги – на что хочет, на то и тратит.

О рублях и победах

Расходы на хоккей с мячом, по сравнению с футболом и хоккеем с шайбой, действительно мизерные. К примеру, согласно правовому регламенту КХЛ на сезон 2020/2021 минимальная зарплата игрока до 21 года устанавливалась в размере не менее 750 тысяч рублей за сезон. В русском хоккее это зарплата, о которой могут только мечтать игроки куда более опытные и мастеровитые.

Бюджеты футбольных и хоккейных клубов, измеряемые в миллиардах рублей, на слуху, у «Уральского трубника» в сезон, когда команда стала бронзовым призёром чемпионата России, весь (!) бюджет составлял 117 миллионов рублей. Из которых 81 миллион – из бюджета Свердловской области. Ещё одно сравнение: в том же 2019 году КХЛ установила минимальные расходы только на зарплату игроков – 315 миллионов рублей.

Некорректно сравнивать достижения в русском и канадском хоккее. В первом сборная России за предыдущие десять лет выиграла семь чемпионатов мира и ниже второго места не опускалась, в другом за тот же отрезок только два. «Шайба» действительно намного популярнее мяча, и конкуренция там намного выше.

Но Первоуральск исторически стал центром именно хоккея с мячом. Можно сказать, мировым – здесь воспитали многих игроков, составляющих славу этого вида спорта, – Павла Булатова, Максима Чермных, Олега Хайдарова, Рината Шамсутова, сейчас в сборную России входят одни из лучших игроков современности Алмаз Миргазов и Николай Коньков, на подходе Егор Ахманаев. И для Первоуральска хоккей с мячом – это как футбол для бразильцев или крикет в Индии. И, пожалуй, неслучайно, что из трёх команд по русскому хоккею в Свердловской области сохранил свои позиции только «Уральский трубник», а краснотурьинский «Маяк» и «СКА-Свердловск» опустились в турнир уровнем ниже. Более того, «Уральский трубник» – единственный в Суперлиге клуб, не представляющий областной центр.

За удовольствия надо платить

И я готов снять шляпу перед болельщиками «Уральского трубника», которые бьют во все колокола, встречаются со спортивным министром, взывают к нему о помощи.

Но при этом вход на домашние игры в Первоуральске бесплатный. Предыдущий сезон из-за ковидных ограничений не показателен, а до этого по посещаемости стадион «Уральский трубник» был среди лучших в Суперлиге – порядка двух тысяч болельщиков в среднем на каждой игре.

Проще всего пригласить министра и сказать, что «область должна сохранить команду». Но, дорогие болельщики, если вам так дорог «Трубник», и вы жить без него не можете, то выступите с инициативой поддержать любимый клуб материально. Полтора десятка матчей по две тысячи зрителей, да хотя бы даже и по двести рублей за билет (вы же хотите помочь команде!). Итого 6 миллионов рублей. Плюс каждый купил за сезон клубную шапочку, бейсболку и шарф – ещё 4,9 миллиона рублей. А это уже 10 миллионов (округлим в меньшую сторону, сделав скидку на несознательность некоторых). При том, что в прошлом сезоне бюджет «Трубника» был 80 миллионов, а в этом году пока вырисовывается только 70, сумма тоже вполне существенная. Вы говорите, что за деньги на игры придёт гораздо меньше людей? Тогда возникает вопрос: так ли дорога первоуральцам команда, как вы говорите?

Зато тогда бы и разговор с тем же министром Рапопортом мог бы пойти совсем в другой тональности: не «область должна», а «Леонид Аронович, благодаря нам клуб заработал 10 миллионов рублей, но этого не хватает, поддержите». Это был бы уже разговор на равных. Нисколько не сомневаюсь, что моё рацпредложение вызовет у болельщиков в лучшем случае бурю негодования. Но, во-первых, моя совесть чиста: я, приезжая на матчи в Первоуральск (выбраться, к сожалению, получается редко), два шарфа купил, чтобы поддержать клуб. А, во-вторых, дорогие и уважаемые первоуральские болельщики, давно уже пора понять – никто нам в этой жизни ничего не должен, за удовольствия надо платить. Нам это может не нравиться, но это, к сожалению, так.

Нужны переговоры на высшем уровне

Ещё один вопрос: а почему доля областных денег в бюджете «Уральского трубника» составляет 70 процентов? При том, что много раз мне приходилось слышать другую пропорцию: должно быть не более трети. К тому же я не помню, чтобы снималась с повестки поставленная президентом страны задача снижать расходы на профессиональный спорт со стороны регионов и корпораций с госучастием. А раз так, то надо не дыры латать, а с учётом общего вектора выстраивать новую эффективную систему.

В ситуации с «Уральским трубником» есть ведь ещё одна существенная проблема – изрядно устаревший состав учредителей клуба. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями Автономного некоммерческого учреждения «Клуб «Уральский трубник» по хоккею с мячом», зарегистрированного в январе 2010 года, являются три человека – бывший мэр Первоуральска Максим Фёдоров, ушедший из жизни десять лет назад, бывший директор Новотрубного завода Мелик Мори, давно отошедший от дел клуба, и действующий директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов.

Кстати, и на встрече с болельщиками Леонид Рапопорт несколько раз обратил внимание собравшихся (в том числе руководства клуба) на то, что сложившуюся ситуацию с учредителями надо менять, и это на самом деле одна из первоочередных задач – «Уральскому трубнику» нужен такой состав учредителей, который бы способствовал решению в том числе и вопросов финансирования. При том, что, повторюсь, относительно небольшие вложения в хоккей с мячом приносят гораздо больший результат, чем во многих других видах спорта. Среди учредителей могли бы быть и Трубная металлургическая компания (с недавних пор владелец Новотрубного завода, с которым команда исторически связана), и городская администрация, и другие предприятия города, для которого хоккей с мячом – это действительно социально важный фактор.

И вот тут, пожалуй, ключевой момент, который на встрече болельщиков с министром спорта если и прозвучал, то очень вскользь, да и то по инициативе самого министра. Где действительно необходима помощь региональных властей, так это именно здесь, в создании эффективного пула учредителей, работоспособного наблюдательного совета. Министр спорта пообещал, что он готов принять участие в «переговорах на высшем уровне».

– Кроме того, администрации города важно заняться разработкой проектной документации крытого ледового объекта, чтобы у команды уже появился свой «дом», в котором можно будет развивать и Академию русского хоккея, – отметил министр, комментируя сложившуюся ситуацию для «Областной газеты».

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