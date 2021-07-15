«Уральский трубник» готовится к Кубку России

В то время как соперники тренируются на крытых больших катках, «Уральский трубник» как обычно готовится в «коробке» Фото: Пресс-служба ХК «Уральский трубник»

Непривычно рано, уже 1 августа, в нынешнем году стартует розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом. Это связано с тем, что в октябре запланировано провести чемпионат мира в Иркутске, отложенный в марте из-за ковидных ограничений.

Таким образом, если с 1961 по 2003 год чемпионаты мира проводились раз в два года, то предстоящий сезон будет первым, в ходе которого состоятся сразу два мировых первенства – отложенный и плановый в Сыктывкаре.

А пока клубы Суперлиги готовятся к первым официальным играм национального турнира. «Уральский трубник» 15 июля завершает десятидневный сбор в соседней Реве, где команда готовится к сезону второй год подряд. Тренировки проходили как на «земле» – на спортивной площадке базы отдыха «Уральская жемчужина», так и во Дворце ледовых видов спорта «Металлург».

Под руководством нового главного тренера Олега Хайдарова в Ревде тренировались семнадцать игроков, в том числе три новичка: пришедшие из клубов Высшей лиги вратарь Евгений Тололо («Восток», Арсеньев) и нападающий Григорий Юрасов («Зоркий», Красногорск), а также полузащитник сборной Казахстана Максим Утебалиев, который уже играл за первоуральских «шайтанов» в сезоне 2019/2020, а прошлый провёл в казанском клубе «Ак Барс-Динамо». Готовится к дебюту в основной команде и 23-летний сын главного тренера Станислав Хайдаров, который ранее выступал в Высшей лиге за «СКА-Свердловск».

Уже известно, что свои кубковые матчи «Уральский трубник» проведёт в Кемерово, в Крытом ледовом модуле Губернаторского центра спорта. «Уральский трубник» сыграет 1 августа с красноярским «Енисеем» (начало по уральскому времени в 09:00), 2-го – с местным «Кузбассом» (17:00), 3-го – с хабаровским «СКА-Нефтяником» (13:00), 5-го – с иркутским клубом «Байкал-Энергия» (09:00), 6-го – с новосибирским «Сибсельмашем» (13:00).

В «Финал четырёх» выйдут две лучшие команды из группы. С учётом тех кадровых проблем, которые есть у «Уральского трубника» (в межсезонье из команды ушли восемь игроков), плюс традиционной предсезонной нехватки ледовой подготовки у первоуральцев, нашей команде в Кемерово будет непросто. И главной задачей, скорее всего, всё-таки будет проверка боем для молодых игроков.