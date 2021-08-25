Шведы и финны отказались ехать в Иркутск

Сборная Швеции перед финальным матчем чемпионата мира 2019 года в Венерсборге. Фото: Вячеслав Айкин/ФХМР

Во вторник вечером стало известно, что сборные Швеции и Финляндии не примут участие в чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен состояться 11–17 октября в Иркутске.

Руководители национальных федераций сообщили, что поездка на турнир невозможна из-за эпидемиологической обстановки, ссылаясь на рекомендации Шведского национального агентства и министерства иностранных дел Финляндии. При этом заметим, что 134 шведских спортсмена и 45 финских недавно принимали участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Ситуация сложилась критическая. В турнире должны были играть восемь команд – сборные России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. С одной стороны, шесть команд, по крайней мере пока, готовы приехать, так что «кворум» имеется. Но без Швеции и Финляндии, которые наряду с Россией составляют большую тройку мирового бенди, турнир теряет всякий спортивный смысл.

У чемпионата мира в Иркутске вообще сложная судьба. Турнир должен был пройти в этом городе ещё в 2019 году, но тогда не успели построить крытую арену и чемпионат перенесли в шведский Венерсборг. Строительство Ледового дворца «Байкал» затянулось из-за наводнения в Иркутской области и пандемии, и открыли его только в сентябре 2020 года (автором первого гола на новой арене стал уроженец Среднеуральска Артём Ахметзянов). Правда, и чемпионат мира из-за тех же ковидных ограничений перенесли с марта на октябрь 2020 года, потом вовсе отменили, но в итоге всё-таки решили провести в октябре 2021 года, поскольку международный календарь в хоккее с мячом и без того крайне скуден.

Международная федерация бенди, которую возглавляет россиянин Борис Скрынник, пока никак не отреагировала на демарш шведов и финнов, но генеральный секретарь этой организации Бо Ньюман сообщил, что информация по чемпионату мира появится через несколько дней.

Тем временем пять воспитанников свердловского хоккея с мячом – Артём Ахметзянов, Николай Коньков (оба – «Енисей»), Юрий Шардаков («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Егор Ахманаев (оба – «Динамо», Москва) – получили вызов на учебно-тренировочный сбор национальной команды России, который запланирован в Кемерово с 5 по 13 сентября.

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