Ледовый дворец в Иркутске построили специально к чемпионату мира. Фото: Пресс-служба ХК «Байкал-Энергия»

Исполнительный комитет ФИБ (Международной федерации хоккея с мячом) принял решение о переносе чемпионата мира среди мужских команд в группе «А», который планировалось провести в Иркутске в октябре этого года, на октябрь 2022-го. Турнир пройдёт в ледовом дворце «Байкал».

Напомним, что турнир первоначально должен был состояться в конце марта – начале апреля 2020 года, но его отменили из-за ковидных ограничений. Позднее с учётом дефицита международных матчей в хоккее с мячом, его всё-таки решили провести в октябре 2021-го. Однако неделю назад федерации Швеции и Финляндии сообщили, что их сборные из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в Иркутск в октябре этого года не приедут.

Таким образом, чемпионат мира 2020 года может состояться по заведённой крупными турнирами порочной традиции только в 2022 году. При этом ФИБ столкнётся с очевидными проблемами. Например, по итогам чемпионата мира в группе «B» (его успели провести в начале марта прошлого года в том же Иркутске) право сыграть в сильнейшем дивизионе завоевала сборная Венгрии. Но непонятно вместо кого, поскольку к марту 2022-го, когда должен пройти плановый 41-й чемпионат в Сыктывкаре, так и не определится сборная, которая должна покинуть группу «А» по итогам предыдущего, 40-го по счёту (запланированного на полгода позднее).

На заседании исполкома было решено, что до 31 декабря 2021 года не состоится ни одного международного турнира под эгидой ФИБ. Международная федерация хоккея с мячом также обязала всех участников дальнейших соревнований (игроков и судей) иметь сертификат о полной вакцинации.

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