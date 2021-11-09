Что означает смена руководства в «Уральском трубнике»?

Хоккеисты «Трубника» выходят на лёд крытого катка, построенного в Кемерово в начале этого года. Фото: Пресс-служба ХК «Кузбасс»

Первоуральский «Уральский трубник» стартовал в чемпионате России по хоккею с мячом с крупного поражения в Кемерово от местного «Кузбасса». Но гораздо более важной новостью, определяющей сегодняшнее состояние клуба и его будущее, – это изменения, произошедшие в составе наблюдательного совета.

Замены неравноценны

Заседания наблюдательного совета ждали более девяти месяцев, с тех пор, как в январе этого года ушёл из жизни председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода, которому принадлежал Первоуральский новотрубный завод, и президент хоккейного клуба Александр Фёдоров. В марте собственником 86,54 процента акций ЧТПЗ стала Трубная металлургическая компания. Новый владелец не спешил обозначить своего отношения к хоккейной команде.

И вот, долгожданное заседание наблюдательного совета состоялось. В сухом остатке его итоги таковы. Вакантный пост президента клуба занял теперь уже бывший спортивный директор «Уральского трубника», заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд. Председателем наблюдательного совета стал вице-президент областной федерации хоккея с мячом Сергей Сотин, в прошлом вратарь и капитан команды, предшественник Эйхвальда на посту спортивного директора.

При всём уважении к Эйхвальду и Сотину, а люди они для хоккея с мячом действительно знаковые, оба не из той «весовой категории», что были их предшественники. Для сравнения, до Сергея Сотина наблюдательный совет на протяжении восьми лет возглавляли главы Первоуральска – Алексей Дронов, а затем сменивший его Игорь Кабец. Если уж для главы города на протяжении нескольких месяцев было проблемой достучаться до высшего руководства ТМК, то как с этой задачей должен справиться Сотин, который в коридорах власти ориентируется гораздо хуже, чем когда-то в хоккейных воротах?

Проработавший в «Уральском трубнике» более двадцати лет, в том числе с 2010 года директором, Эрим Хафизов теперь заместитель председателя наблюдательного совета, а директором назначен Сергей Волкоморов, работавший в клубе с того же 2010 года бухгалтером.

В «Трубнике» ограничились официальным сообщением о произошедших кадровых изменениях, но со стороны сразу же бросается в глаза отсутствие на руководящих постах представителей городской администрации и ТМК – нового собственника Новотрубного завода, который команда многие десятилетия представляла, да и сейчас представляет, если иметь в виду название. И это очень тревожный звонок для будущего команды, которая ещё совсем недавно, в 2019 году, была бронзовым призёром чемпионата России.

Немного про хоккей

Поскольку эпопея с появлением в Первоуральске стадиона с искусственным льдом уже много лет никак не может сдвинуться с мёртвой точки (строительство планировалось в 2020 году, но сейчас даже сроки разработки проектно-сметной документации перенесены на 2022–2023 годы), то выступление на чемпионате России «Уральский трубник» по недоброй традиции начинает гостевыми матчами с командами, имеющими современную инфраструктуру.

В первом матче «Трубник» потерпел разгромное поражение в Кемерово от «Кузбасса» со счётом 2:10. Причём после полутора таймов на табло значился вполне достойный счёт 3:1 в пользу хозяев, но на заключительные полчаса не имевших полноценной предсезонной подготовки первоуральцев просто не хватило. Для сравнения – «Кузбасс» тренировался на своём крытом катке с 5 июля.

У «Трубника» два мяча на счету одного из ветеранов команды Артёма Вшивкова, а три гола «Кузбасса» оказались пусть с отдалённым, но уральским следом. Два мяча в составе «Кузбасса» забил Владислав Тарасов (сын экс-игрока екатеринбургского СКА Сергея Тарасова), а ещё один гол забил Артём Репях (его дед Дмитрий Репях был капитаном и лидером «Уральского трубника» в 80-е годы прошлого века).

Впереди у «Уральского трубника» ещё три выездных матча – с новосибирским «Сибсельмашем» (10 ноября), ульяновской «Волгой» (13-го) и нижегородским «Стартом» (16-го). На 20 ноября запланирована первая домашняя игра – с кировской «Родиной». Накануне этого матча в клубе обещают пресс-конференцию, на которой, возможно, удастся узнать какие-то дополнительные подробности. Хотя решения о будущем значимой для Первоуральска и Свердловской области команды должны приниматься не в клубе, а в более высоких кабинетах.

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